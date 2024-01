Rekord: 13-Jähriger spielt Tetris als erster Mensch bis zum Schluss

Ein Weltrekord der besonderen Art: Ein 13-jähriger Teenager aus den USA besiegt als erster Mensch überhaupt das Game Tetris, indem er es bis zum bitteren Ende spielt.

Anzeige

Wer kennt es nicht, das Stapelspiel Tetris? Obwohl das Game offiziell kein Ende hat, ist es einem 13-jährigen Jungen dennoch gelungen, die 1989 erschienene NES-Version so lange zu spielen, bis nichts mehr ging. Willis Gibson hat Tetris damit als erster Mensch überhaupt offiziell "geschlagen".

Im Video: Bungee-Weltrekord - Neuseeländer springt unglaubliche 941 Mal in die Tiefe

Das große Finale bei Level 157

Keiner hielt das für möglich - einem Teenager ist es gelungen: Tetris ist geschlagen. Zum ersten Mal überhaupt. Als sich der 13 Jahre alte US-Amerikaner Willis Gibson vor das Spiel setzte, ahnte er nicht, dass bei Level 157 plötzlich alles vorbei ist. Die berühmte NES-Version von 1989 hört dann nämlich einfach auf, weitere Bauklötzchen nachzuliefern, um sie zu stapeln. Willis hat damit den sogenannten "Kill Screen" erreicht - einen Punkt, an dem der Tetris-Code fehlerhaft ist und das Spiel abstürzt, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). "Als ich anfing, dieses Spiel zu spielen, hätte ich nie erwartet, das Spiel jemals zum Absturz zu bringen oder es zu schlagen", so Willis. Dabei ist er ein alter Hase im Stapel-Business. In den vergangenen Jahren hat er schon an vielen Tetris-Turnieren teilgenommen.

In der Spiele- und Gamer-Welt ist Willis auch als "Blue Scuti" bekannt. Auf seinem Youtube Profil hat er seinen historischen Moment in Form eines Videos gepostet. Nach knapp 40 Minuten war es dann so weit - Willis kann es selbst nicht glauben - er hat Tetris tatsächlich geschlagen und bis zum allerletzten möglichen Moment durchgespielt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige