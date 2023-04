Rentenerhöhung 2023: Etwa 109.000 Rentner werden steuerpflichtig 

Die Renten steigen zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Damit rutschen rund 109.000 Ruheständler:innen in die Pflicht, zur Abgabe einer Steuererklärung.

© Foto: Marijan Murat/dpa