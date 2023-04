Riesige Bayern-Pleite: FCB verliert haushoch gegen Manchester

Der FC Bayern München wird von Manchester City entzaubert – und mit einem 0:3 vorgeführt. Jetzt steht der FCB unter Druck.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Bayern müssen eine herbe Niederlage einstecken.

Aus der Partie gegen Manchester City gehen die Münchner mit einer 0:3 Niederlage.

Beim Rückspiel stehen die Münchner somit unter Druck.

Dem FC Bayern München droht nach einem schwachen Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City das Aus in der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel am Dienstagabend deutlich mit 0:3 (0:1) und steht im Rückspiel am 19. April im heimischen Stadion stark unter Druck.

Rodri (27. Minute), Bernardo Silva (70.) und der frühere Dortmund-Profi Erling Haaland (76.) trafen für den englischen Meister von Trainer Pep Guardiola.