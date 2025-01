Rückruf von Blaubeeren: Bauchschmerzen und Gelbsucht bei Verzehr möglich

Bereits zwölf Menschen sind an Hepatitis A erkrankt. Grund hierfür sollen tiefgefrorene Blaubeeren aus einem Supermarkt in Holland sein.

Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn ruft tiefgefrorene Blaubeeren in der ein-Kilogramm-Packung zurück. Grund für den Rückruf ist der Nachweis des Hepatitis-A-Virus in dem Produkt.

Betroffen von dem Rückruf sind die AH Blaubeeren mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14. April 2026 und früher.

Zwölf Menschen an Hepatitis A erkrankt

Bereits zwölf Menschen sollen in der Zeit vom 26. November bis zum 22. Dezember 2024 an der Virusinfektion erkrankt sein, schreibt das niederländische Institut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM). Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut dem niederländischen Nachrichtenportal "AD.nl" seien bis Mittwochabend (15. Januar) bereits 31 Meldungen bei der Supermarktkette Albert Heijn eingegangen.

Die Supermarktkette hat bereits reagiert und den Ein-Kilogramm-Beutel AH Blaubeeren (tiefgefroren) umgehend aus dem Handel genommen, heißt es in dem Rückruf des Unternehmens.

Menschen, die eines der betroffenen Produkte bereits erworben haben, werden dringend gebeten, diese nicht mehr zu verzehren.

So gelangte das Virus in die Beeren

Offenbar liegt der Ursprung der Kontamination in einem Produktionsfehler bei einem polnischen Lieferanten. Demnach wurden bereits Ende November erste Infektionsfälle gemeldet, so "Dachist".

In Labortests von Montag (13. Januar) wurde dann durch Untersuchungen der niederländischen Lebensmittelaufsicht (NVWA) in Kooperation mit dem RIVM das Virus in den Heidelbeeren nachgewiesen.

Symptome einer Erkrankung mit Hepatitis A

Das Hepatitis-A-Virus verursacht eine Entzündung der Leber. Die Inkubationszeit kann zwischen 15 und 50 Tagen liegen (in der Regel aber zwischen 25 und 30 Tagen), schreibt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG). Dabei kann es sein, dass das Virus von der infizierten Person noch nicht einmal bemerkt wird. Meist verläuft eine Infektion bei älteren Kindern und Erwachsenen allerdings symptomatisch.

Falls Krankheitsanzeichen nach dem Verzehr der betroffenen Blaubeeren wie starke Müdigkeit, Fieber, Bauchbeschwerden (Oberbauchschmerzen), Übelkeit, Appetitlosigkeit oder Gelbsucht auftreten, könnten das Symptome für eine Hepatitis-A-Erkrankung sein. In diesem Fall rät das RIVM, einen Arzt aufzusuchen und ihm vom Verzehr der betroffenen Früchte zu berichten.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Artikel: AH Zakje met blauwe bessen, diepvries (AH Heidelbeeren, tiefgefroren)

Inhalt: ein-Kilogramm-Beutel

MHD: 14. April 2026 und früher

Inverkehrbringer: Supermarktkette Albert Heijn

In den tiefgefrorenen Blaubeeren der niederländischen Supermarktkette Albert Heijn wurde das Hepatitis-A-Virus nachgewiesen. © Albert Heijn

Verbraucher:innen, die eines der betroffenen Produkte bereits gekauft haben, können dies in einer Albert-Heijn-Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Menschen, die nach dem Verzehr der Heidelbeeren erkrankt sind, können dies per Mail an "terugroepactie@ah.nl "melden.