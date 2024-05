Rückruf von "Knusper Dinos" bei Edeka und Marktkauf: Fremdkörper aus Metall

Aufgrund möglicher Fremdkörper aus Metall wird das Tiefkühlprodukt "Gut & Günstig Knusper Dinos", das vorwiegend bei Edeka und Marktkauf zu erhalten ist, zurückgerufen.

Die Firma Paul Daut GmbH & Co. KG ruft das Tiefkühlprodukt "Gut & Günstig Knusper Dinos" in der 400-Gramm-Packung zurück. Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper aus Metall in einzelnen Dino-Schnitzeln. Daher wird dringend vom Verzehr des Produktes abgeraten.

Betroffen von dem Rückruf sind lediglich die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 03.04.2025. Andere Artikel und weitere MHDs bleiben von dem Warenrückruf unberührt.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Artikel: Gut & Günstig Knusper Dinos

Inhalt: 400-Gramm-Packung

MHD: 03.04.2025

Hersteller: P aul Daut GmbH & Co. KG

Inverkehrbringer: Edeka und Marktkauf

Die "Gut & Günstig Knusper Dinos" wurden überwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. In folgenden Bundesländern kam das Tiefkühlprodukt in den Handel:

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Berlin

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Hessen

in Teilen Nordrhein-Westfalens und Thüringen

Sowohl der Hersteller als auch die betroffenen Handelsunternehmen haben - laut dem Warenrückruf - bereits reagiert und die entsprechenden Produkte aus dem Verkauf genommen.

Sollten Konsument:innen dennoch ein Produkt mit dem genannten MHD gekauft haben, kann dieses auch ohne Vorlage des Kassenbelegs und gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Supermarkt zurückgegeben werden.