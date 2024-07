Trump zu Bidens Rückzug aus US-Wahl: "Biden nicht in der Lage, das Amt zu bekleiden"

Vor 34 Minuten

Top-Demokratin Pelosi zollt Biden Respekt

Die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rückt nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen dessen politisches Vermächtnis in den Vordergrund.

"Präsident Joe Biden ist ein patriotischer Amerikaner, der unser Land immer an die erste Stelle gesetzt hat", schrieb die weiterhin einflussreiche demokratische Kongressabgeordnete auf der Plattform X. "Sein Vermächtnis an Visionen, Werten und Führungsqualitäten macht ihn zu einem der bedeutendsten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte."

Pelosi dankte Biden dafür, "immer an das Versprechen Amerikas geglaubt" zu haben. "Gott hat Amerika mit der Größe und Güte von Joe Biden gesegnet", schrieb die Demokratin abschließend.