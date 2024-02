Russische Atomwaffen im Weltall? USA schlagen Alarm

Atomwaffen im Weltall: Was sich wie ein surreales Szenario anhört, ist US-Medien zufolge eine reale Gefahr. Die Sorge vor russischen Nuklearplänen im All lässt in den USA die Alarmglocken schrillen.

Das Wichtigste in Kürze Mehreren US-Regierungsvertreter:innen zufolge will Russland Atomwaffen im All stationieren.

Diese sollen gegen Satelliten eingesetzt werden können.

Russland weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück.

Russland arbeitet mehreren US-Medien zufolge an Plänen zur Stationierung von Atomwaffen im Weltall. Unter anderem der Sender ABC News und die "New York Times" berichteten am Mittwoch (14. Februar) unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Regierungsvertreter:innen über nukleare Ambitionen Moskaus im All. Noch habe die Stationierung jedoch nicht stattgefunden.

"Dabei würde es sich nicht um den Abwurf einer Atomwaffe auf die Erde handeln, sondern um einen möglichen Einsatz gegen Satelliten", konkretisierte ABC News das angeblich geplante Vorhaben der Russen. Einem Regierungsvertreter sprach aber dennoch von einer "sehr besorgniserregenden und heiklen" Angelegenheit. Die Berichte über russische Atomwaffen im All seien "eine große Sache".

Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, äußerte sich öffentlich zu den Berichten. "Wir werden zusammenarbeiten, um diese Angelegenheit zu klären, so wie wir es mit allen sensiblen Angelegenheiten tun, die als geheim eingestuft sind", sagte er am Mittwochnachmittag (14. Februar) vor Reportern im Kapitol.

Zuvor hatte der republikanische Abgeordnete Mike Turner aus Ohio, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, erklärt, sein Gremium habe "allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt". Er hatte auch einen Appel an Präsident Joe Biden: Er solle "alle Informationen über diese Bedrohung freigeben".

Berichte nur ein "Trick" der US-Regierung?

Aus dem Kreml kam prompt ein Konter gegen die USA. Die Berichte über geplante russische Atomwaffen im Weltall seien ein "Trick" der US-Regierung.

"Es ist offensichtlich, dass das Weiße Haus mit allen Tricks und Raffinessen versucht, den Kongress zur Abstimmung über das Gesetz zur Bereitstellung von Geld (für die Ukraine) zu bewegen", sagte Kremlsprecher Dimitri Peskow am Donnerstag (15. Februar) laut der Nachrichtenagentur Interfax.

