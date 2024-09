Russische Kamikaze-Drohne tötet Kind in Südukraine

In der südukrainischen Stadt Nikopol kamen durch einen russischen Drohnenangriff ein zwölfjähriges Mädchen und eine junge Frau ums Leben. Dabei soll es sich um eine Kamikaze-Drohne gehandelt haben.

Anzeige

Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Auto in der südukrainischen Stadt Nikopol sind ein zwölfjähriges Mädchen und eine junge Frau getötet worden. Verletzungen erlitten ein vierjähriges Kind und ein Mann, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, bei Telegram mit.

Das Kind musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Angriff sei mit einer selbstzerstörenden Kamikaze-Drohne erfolgt, hieß es.

Im Video: "Massiver Drohnenangriff" - Selenskyj: Russland soll den Krieg spüren

Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab. Die Industriestadt Nikopol befindet sich am ehemaligen Kachowka-Stausee am nördlichen Ufer des Flusses Dnipro. Am gegenüberliegenden Ufer liegt das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja.