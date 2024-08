Russischer Vulkan Schiwelutsch wieder aktiv

Dieses vom Institut für Vulkanologie und Seismologie der Fernöstlichen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften am 17.08.2024 zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Ausbruch des Vulkans Schiwelutsch, der durch ein Erdbeben der Stärke 7,0 etwa 102 Kilometer östlich von Petropawlowsk-Kamtschatski auf der Halbinsel Kamtschatka verursacht worden sein soll.

© Uncredited/Institute of Volcanology and Seismology of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences/AP/dpa