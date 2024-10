Russisches Militär: Putin entlässt acht hochrangige Generäle

Russlands Präsident Wladimir Putin soll offenbar weitere hochrangige Militärs entlassen haben. Was dahinter steckt, ist noch unklar.

Das Wichtigste in Kürze Acht Generäle auf einen Schlag verlieren in Russland ihren Posten.

Die Gründe dafür sind noch unklar.

Kreml-Chef Putin höchstpersönlich soll die Entlassungen angeordnet haben.

Paukenschlag in der russischen Militärführung: Der Kreml soll auf einen Streich acht Generäle entlassen haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf eine vertraute Quelle. Dabei soll Russlands Präsident Wladimir Putin die Entlassungen selbst angeordnet haben. Die Generäle waren unter anderem aus dem Ministerium für Notsituationen und Untersuchungsausschüssen verschiedener Regionen.

Noch ist unklar, was die genauen Gründe für die Entlassungen sind, berichtet die "Frankfurter Rundschau". Zuletzt gab es im russischen Militär wegen Korruptionsvorwürfen aber immer wieder derartige Amtsenthebungen. Sie könnten auch ein Zeichen dafür sein, dass Putin mit der Leistung dieser Generäle unzufrieden ist. Dies könnte im Kontext militärischer Operationen, wie dem Krieg in der Ukraine oder interner Sicherheitsfragen der Fall sein.

Viele Entlassungen wohl auch altersbedingt

Es könnte sich auch um politische Säuberungen handeln, um Loyalität zu sichern und mögliche Gegner oder Kritiker aus wichtigen Positionen zu entfernen. Die Entlassungen könnten auch eine Reaktion auf interne Konflikte oder Machtkämpfe innerhalb des Militärs oder der Regierung sein. So oder so, dass acht Generäle auf einen Streich ihren Posten verlieren, ist selbst in Russland höchst ungewöhnlich.

Einige der Entlassungen sollen altersbedingt sein, wie in russischen Medien zu lesen ist. So würden einige der betroffenen Militärs in Pension gehen oder freiwillig ihren Posten räumen, heißt es. Für andere Generäle wie beispielsweise Rostislaw Lesnikow, den stellvertretenden Leiter des Innenministeriums für die Region Saratow und Sergej Prokonow, den Abteilungsleiter für Kontrolle über die Ermittlungsorgane, seien jedoch keine Gründe genannt worden.

