Samsung stellt Updates ein: Diese bekannten Galaxy-Modelle sind betroffen

Samsung schickt Smartphone-Legenden seiner Galaxy-Reihe in Zwangsrente. Einfach, indem der Konzern für bestimmte Modelle keine Software-Updates mehr zur Verfügung stellt. Das Unternehmen ist da keine Ausnahme. Allerdings handelt es sich jetzt um namhafte Smartphone-Modelle, die zum Erfolg Samsungs maßgeblich beigetragen haben.

Anzeige

"Kein Anruf unter dieser Nummer". Wer auf Risiko geht und keine Software-Updates für sein Galaxy-Modell mehr aufspielt kommt um diese Ansage herum. Damit öffnen sich allerdings auch Tür und Tor für Hacker-Angriffen, Datenklau oder Malware, wie "Chip" warnt. Es gibt nur die Entscheidung: Weiter nutzen - aber ohne Update - oder abschalten und neues Handy besorgen. Denn Samsung beendet offiziell den Support für echte Galaxy-Urgesteine.

Diese Galaxy-Modelle werden laut "Giga" nicht mehr unterstützt:

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Dass irgendwann der Tag kommt, an dem keine Updates mehr ausgeliefert werden, ist nicht nur bei Samsung so. Samsung zählt sogar zu den Unternehmen, das länger als üblich Updates entwickelt. Doch irgendwann ist leider Schluss. Wobei Samsung in seiner Historie immer wieder Ausnahmen machte. Zum Beispiel beim Galaxy S7 - dafür gab es sogar nach dem offiziellen Ende noch Updates, weil das Smartphone nach wie vor von vielen Menschen genutzt wurde.