"Sandwunder" in Kroatien: Beliebte Urlaubsinsel verliert Teil ihres Sandstrandes

Einer der größten Insel Kroatiens fehlt plötzlich ein Stück Strand. Verantwortlich hierfür soll ein Zyklon gewesen sein.

Das Wichtigste in Kürze Ein beliebtes Urlaubsziel für Tourist:innen ist Kroatien.

Insbesondere die adriatische Küstenregion lockt jährlich unzählige Urlauber:innen.

Aufgrund eines Naturphänomens fehlt der Insel Brač seit Kurzem ihr Markenzeichen.

Jedes Jahr zieht es etliche Urlauber:innen an die Küsten Kroatiens. Dabei ist die Insel Brač mit dem berühmte Strand Zlatni Rat ein echter Geheimtipp für Reisende.

Insbesondere die große Sandspitze des Strandes, die auch als "Sandwunder" bezeichnet wird, bleibt den Gästen dabei im Gedächtnis. Doch viele Tourist:innen dürften nun bei einem Besuch auf der Insel enttäuscht werden, denn das Naturwunder ist plötzlich verschwunden.

Wo ist das "Sandwunder" hin?

Zwar ändere der Strand jährlich mehrmals seine Form, berichtet die kroatische Nachrichtenseite morski.hr, aufgrund von Wellen, Strömungen und Strudeln. Nun allerdings fehle offenbar die große Sandzunge, die ins Meer hinausführt, komplett. Dies habe es bisher noch nie gegeben.

Verantwortlich für das Verschwinden des "Sandwunders" sei ein Zyklon gewesen. Demnach handele es sich um einen tropischen Sturm, der insbesondere im Herbst auftritt, schreibt der "Merkur". Dieser könne einen starken Wellengang verursachen, der wiederum den Sand des Strandes fortspült.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in vielen Landesteilen Kroatiens zu Unwettern mit starken Regenfällen aufgrund des Zyklons, so morski.hr weiter. Aber auch der Klimawandel wird als Ursache gesehen. Zumindest hoffen die Einheimischen nun, dass sich der Strand bald wieder "normalisiert", sobald sich das Wetter wieder beruhigt hat.

Die Insel Brač

Die Insel Brač ist die größte Insel Dalmatiens in der Adria. Sie liegt im Osten Kroatiens und misst eine Fläche von 395 Quadratkilometern. Rund 778 Meter hoch ist der höchste Berg auf der Insel - der Sveti Vid. Zudem leben auf Brač etwa 13.000 Einwohner:innen, für die die Haupteinnahmequelle der Tourismus darstellt - aber auch die Fischerei und der Wein- und Olivenanbau, schreibt kroati.de. Die Insel ist von der kroatischen Hauptstadt Split mit der Fähre erreichbar.