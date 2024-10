Schock in Verl: Polizei entdeckt Leichenteile in Tiefkühltruhe

Zwei Männer streiten sich in einem Bahnhof im Norden von Nordrhein-Westfalen. Ein Zeuge wird aufmerksam: Es scheint um eine Tötung zu gehen. Nach seinem Tipp macht die Polizei einen grausigen Fund.

Nach einem Streit zwischen zwei Männern in einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei Leichenteile in einer Tiefkühltruhe gefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit. Ein Zeuge hatte am späten Samstagabend (12. Oktober) in Verl im Kreis Gütersloh gehört, wie sich die beiden über ein mögliches Tötungsdelikt unterhielten und die Polizei gerufen. Die nahm laut Mitteilung einen 40-jährigen Verler mit polnischem Pass und einen 33-jährigen Deutschen vorläufig fest.

In der Wohnung des Älteren fanden die Ermittler:innen daraufhin die Leichenteile. Nach ersten Ermittlungen der Mordkommission erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 40-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts. Der 33-Jährige kam nach einer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß.

Die Obduktion der bislang nicht identifizierten Leiche ist für Montag (14. Oktober) geplant.