Scholz: Ampel-Streit nicht Hauptgrund für AfD-Höhenflug

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Ampel sei für die aktuelle Stärke der AfD hauptverantwortlich. So mache man sich das Thema "doch ein bisschen sehr, sehr leicht".

Das Wichtigste in Kürze Bundeskanzler Scholz sieht die Hauptursache für das Erstarken der AfD nicht bei den Streitigkeiten innerhalb seiner Regierung.

So mache man sich das Thema sehr leicht, so Scholz in der ARD-Talkshow "maischberger".

Mehrere Oppositionspolitiker hatten der Koalition die Schuld am Erfolg der AfD gegeben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Streit in der Ampel-Koalition sei die Hauptursache für das Erstarken der AfD. Wenn man den Eindruck erwecke, dass dies Menschen dazu motiviere AfD zu wählen, "dann macht man sich das Thema doch ein bisschen sehr, sehr leicht", sagte Scholz am Mittwoch (28. Juni) in der ARD-Sendung "maischberger" (22.50 Uhr, ARD).

Scholz: Herausforderung ist tiefer

Scholz räumte zwar ein, dass die Streitereien in der Regierung mit Grünen und FDP keinen guten Eindruck machten und sich auch niederschlagen würden. Er fügte aber hinzu: "Die Herausforderung, vor der wir in dieser Hinsicht stehen, ist tiefer." Man müsse vor allem darum ringen, dass es für alle im Land eine gute Zukunft gebe und man gegenseitigen Respekt zeige. Jede und jeder müsse sicher wissen: "Was ich tue, darauf kommt es auch an."

Im südthüringischen Kreis Sonneberg war am Sonntag erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in bundesweiten Umfragen weiter angefacht, in denen sie um die 20 Prozent rangieren. Mehrere Oppositionspolitiker machen für das Erstarken der AfD die Auseinandersetzungen in der Ampel-Koalition etwa über das Heizungsgesetz verantwortlich.