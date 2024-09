23. September 2024, USA, New York: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wolodymyr Selenskyj (rechts), Präsident der Ukraine, begrüßen sich bei einem bilateralen Treffen vor Beginn der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Zu dem größten diplomatischen Treffen des Jahres, das fast eine Woche dauert, werden am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York mehr als 130 Staats- und Regierungschefs erwartet.

© Michael Kappeler/dpa