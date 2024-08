Schreck in der Nacht: Leichtes Erdbeben in Bergheim

Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht auf Mittwoch das Stadtzentrum von Bergheim und angrenzende Bezirke erschüttert.

Dutzende Bewohner:innen der Kreisstadt haben in sozialen Netzwerken berichtet, dass die Erde in der Nacht zu Mittwoch (28. August) für kurze Zeit gebebt habe. Die Feuerwehr Bergheim bestätigte, dass es Anrufe dazu gegeben habe, meldet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Das Beben soll die Stärke 2,0 gehabt haben.

Bergbau könnte Beben ausgelöst haben

Die Erdbebenstation Bensberg der Universität zu Köln habe den Ursprung des Bebens nördlich von Bergheim lokalisiert. Das Beben sei als bergbaulich induziertes Erdbeben eingestuft worden und hatte eine Stärke von 2,0. Es ereignete sich in einer geringen Tiefe von 1,1 Kilometern, so der Bericht. Es wird davon ausgegangen, dass einige Menschen in der näheren Umgebung die Erschütterung verspürt haben.

Wie der Bericht ein Erdbeben-Portal zitiert, sind keine Schäden infolge des Bebens zu erwarten.

