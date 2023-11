Schüsse verletzen zwei Männer schwer

In Köln-Ehrenfeld sind zwei Männer bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung durch Schüsse schwer verletzt worden. Mehrere Menschen verständigten die Polizei, die mit einem Großeinsatz einschreiten musste.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am Donnerstagabend sind zwei Männer bei einer Massenschlägerei in Köln-Ehrenfeld schwer verletzt worden.

Die bisher noch nicht identifizierten Verletzten werden derzeit noch im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung fehlen bisher weitere Angaben.

Im Video: "Verfeindete Familien": Massenschlägerei im Ruhrgebiet

Am Abend des vergangenen Donnerstags (2. November) sind zwei Männer in Köln-Ehrenfeld durch Schüsse schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei steht die Identität der Männer noch nicht fest. Die beiden Schwerverletzten befänden sich derzeit noch in intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus.

Großaufgebot der Polizei: Gruppe flüchtete vom Tatort

Wegen einer Massenschlägerei wurde die Polizei Donnerstagabend um 18:30 Uhr zum Tatort gerufen. Auf der Fahrbahn fand man dann die beiden schwerverletzten Männer. Laut Zeugenaussagen flüchtete eine größere Gruppe vom Ort des Verbrechens, gab der Polizeisprecher Carsten Rust bekannt. Dieser wurde daraufhin auf der Venloer Straße in Höhe des Bezirksrathauses zur Spurensicherung abgesperrt. Die Polizei entwarnte allerdings, dass es aktuell keine Gefahrenlage mehr gebe.

Anzeige

Anzeige

Bisher fehlen weitere Details über die Hintergründe der gewaltsamen Auseinandersetzung. Die Ermittlungen wurden von einer Mordkommission allerdings schon aufgenommen, heißt es weiter.