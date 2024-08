Schweinepest: Bayern sucht nach verendetem Schwarzwild

Im bayerischen Landkreis Aschaffenburg lässt das Landratsamt nach Wildschweinen suchen, die möglicherweise an einer Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest gestorben sind.

Anzeige

Im Landkreis Aschaffenburg sucht das Landratsamt nach Wildschweinen, die möglicherweise nach einer Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verendet sind. Nachdem in Hessen infizierte Tiere entdeckt worden sind, soll ein Eintrag der ASP nach Bayern verhindert werden, sie das Landratsamt mitteilte.

Im Video: Entwarnung in Berlin - Gesuchte Löwin ist wohl ein Wildschwein

Bereits seit dem 8. August seien Hundestaffeln unter anderem im Bereich Stockstadt am Main unterwegs, ab Mittwoch komme auch eine Drohne zum Einsatz. Derzeit seien in Bayern keine Fälle bekannt, hieß es. Jedoch seien die Funde in Hessen lediglich gut 20 Kilometer von der Grenze zum Landkreis Aschaffenburg entfernt gemacht worden.