 Schwere Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien

Die Türkei und Syrien sind am Morgen von schweren Erdbeben erschüttert worden, hunderte Menschen sollen ums Leben gekommen sein, Tausende weitere seien verletzt.

Anzeige

Von mindestens 170 Opfern war zunächst die Rede, inzwischen soll die Zahl der Toten auf über 600 gestiegen sein: Am frühen Montagmorgen (6. Februar) hat ein Erdbeben der Stärke 7,4 die Südosttürkei erschüttert. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad lag das Epizentrum nahe der syrischen Grenze. Kurz darauf bebte die Erde bei einer Stärke von 6,6 auch in der Provinz Gaziantep. In einer aktualisierten Einschätzung gab das Geoforschungszentrum Potsdam die Stärke mit 7,8 und 6,7 an. Nach offiziellen Angaben war das Beben auch in Israel zu spüren. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Inzwischen werde bereits von mehr 600 Todesopfern ausgegangen, allein in der Türkei starben laut Vizepräsident Fuat Oktay 284 Menschen, über 2.000 sollen verletzt worden sein. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien tätig ist, sprach von mehr als 100 weiteren Todesopfern. Der stellvertretende syrische Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sprach im Staatsfernsehen von 230 Toten und mehr als 600 Verletzten in mehreren Provinzen.

Die Grafik zeigt den ungefähren Ort eines Erdbebens am frühen Montag im Südosten der Türkei. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. © Associated Press Staff/AP/dpa

Rettungsorganisation: "Lage ist sehr tragisch"

In Syrien waren seien in zahlreichen Städten Gebäude eingestürzt, so die Berichte weiter. Auf Fotos war zu sehen, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Nach Angaben des Leiters des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed handle es sich um das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Nach Angaben des türkischen Innenministeriums seien in der Türkei mehrere Provinzen betroffen. Auch hier seien viele Gebäude eingestürzt, aus dem ganzen Land wurden Rettungsteams zusammengezogen. Insgesamt sei es bereits zu 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach bereits früh von Dutzenden Toten. "Die Lage ist sehr tragisch", so ein Mitglied der Gruppe. "Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen", erklärte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh.

Israel kündigte bereits Hilfe an

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan meldete sich bereits zu Wort und schrieb auf Twitter: "Wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen."

Anzeige

Anzeige

Israel sagte der Türkei bereits humanitäre Hilfe zu: Der Verteidigungsminister Joav Galant wies Verteidigungsministerium und Armee an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. "Unsere Sicherheitskräfte sind bereit, jegliche notwendige Hilfe zu leisten." Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen zu wollen, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor.

Trotz der schweren Spannungen mit der Türkei erklärte auch Griechenland sich bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu entsenden. "Griechenland wird sofort helfen", so der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Bilder: Erdbeben erschüttern Syrien und die Türkei

Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. © Uncredited/Depo Photos/AP/dpa Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. © Mahmut Bozarsan/AP/dpa Überall versuchen Rettungskräfte und Helfer, Verschüttete zu bergen, wie auch in Adana in der Türkei. © Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa Menschen und Rettungsteams in Adana versuchen, eingeschlossene Bewohner in eingestürzten Gebäuden zu erreichen. © Uncredited/IHA/AP/dpa Eine durch das Erdbeben zerstörte Moschee in Malatya in der Türkei. © Uncredited/DIA Images/AP/dpa In Pazarcik in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras versuchen Menschen, eingeschlossene Bewohner eines eingestürzten Gebäudes zu erreichen. © Uncredited/Depo Photos/AP/dpa Türkei, Pazarcik: Menschen versammeln sich um ein eingestürztes Gebäude in Pazarcik in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. © Uncredited/Depo Photos/AP/dpa Auch im türkischen Diyarbakir wird nach eingeschlossene Bewohner in eingestürzten Gebäuden gesucht. © Uncredited/Depo Photos/AP/dpa Ein Mann durchsucht eingestürzte Gebäude in Diyarbakir in der Südtürkei. © Uncredited/Depo Photos/AP/dpa Menschen durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Azmarin in der Provinz Idlib im Norden Syriens. © Ghaith Alsayed/AP/dpa Rettungskräfte und medizinische Teams versuchen verschüttete Bewohner in einem eingestürzten Gebäude zu erreichen. © Uncredited/AP/dpa Ein Auto ist unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Azmarin in der nordsyrischen Provinz Idlib zu sehen. © Ghaith Alsayed/AP/dpa Nach dem Erdbeben in der benachbarten Türkei sitzt eine Familie in Beirut in ihrem Auto, nachdem sie aus ihrem Haus geflohen ist. © Hussein Malla/AP/dpa Eine Familie, die vor dem Krieg in Syrien geflohen ist und in Beirut lebt, sitzt nach dem Erdbeben, das die benachbarte Türkei erschütterte, vor ihrem Haus im Süden von Beirut. © Hussein Malla/AP/dpa