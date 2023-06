Schweres Bootsunglück in Griechenland: Zahl der Toten steigt auf 79

Vor der griechischen Küste sind am Mittwoch mindestens 79 Migrant:innen bei einem schweren Bootsunglück ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch viel höher sei.

Bei dem schweren Bootsunglück vor der griechischen Küste ist die Zahl der Opfer auf mindestens 79 gestiegen. Das sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache am Donnerstagmorgen (15. Juni) im Staatsrundfunk. Bisher seien 104 Migrant:innen gerettet worden. Die Suche nach weiteren Überlebenden ist in der Nacht zum Donnerstag ohne Erfolg fortgesetzt worden. "Weder Überlebende noch weitere Opfer wurden in der Nacht entdeckt", sagte der Sprecher. An Bord des untergegangenen Fischkutters könnten nach Aussagen von geretteten Migrant:innen mehr als 700 Menschen gewesen sein.

Die meisten konnten offensichtlich nicht rechtzeitig das rund 30 Meter lange und verrostete Boot verlassen, als es am Mittwochmorgen rund 50 Seemeilen (rund 92 Kilometer) vor der südwestlichen Küste Griechenlands kenterte und unterging. Unter den Menschen an Bord sollen zahlreiche Kinder gewesen sein.

Die 104 Überlebenden wurden in Zelten im Hafen untergebracht. 26 von ihnen hätten im Krankenhaus hauptsächlich wegen Unterkühlung behandelt werden müssen, teilten die Behörden mit. Die 104 überlebenden Migrant:innen sollen am Donnerstag und Freitag in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden. Zudem ist die Überführung der Toten nach Athen angelaufen, wie der Staatssender ERT berichtete. Dort sollen DNA-Proben genommen werden, um die Menschen zu identifizieren. Die Suchaktion dauere an, hieß es.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer geben die griechischen Behörden mittlerweile mit mehr als 500 an. Sie verweisen aber auch darauf, dass es wohl nie Gewissheit geben wird. Die Zahlen basieren auf Angaben der Überlebenden sowie Schätzungen der Küstenwache, wie viele Menschen auf dem Fischkutter eingepfercht waren.

Aus Libyen auf dem Weg nach Italien

Schon am Dienstag (13. Juni) hätten italienische Behörden die griechischen Nachbarn über ein voll besetztes Fischerboot im griechischen Such- und Rettungsbereich informiert, hieß es in einer Mitteilung der Küstenwache. Ein Frontex-Flugzeug habe das Boot daraufhin 47 Seemeilen südwestlich der Halbinsel Peloponnes lokalisiert. Sowohl die griechische Küstenwache als auch vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten, diese sei aber abgelehnt worden.

In den frühen Morgenstunden sei das Boot dann gekentert und schließlich gesunken, hieß es. Nach Angaben Überlebender war es vom libyschen Tobruk aus in See gestochen und auf dem Weg nach Italien. Über die Nationalitäten der Menschen war zunächst nichts bekannt.