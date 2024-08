Seit Dezember vermisst: Toter aus der Blau ist Recep G. (32) aus Ulm

Passanten entdecken in der Ulmer Altstadt eine Leiche im Wasser des Flusses Blau. Nun konnten die Ermittler die Identität des Mannes klären.

Bei der in Ulm aus einem Fluss geborgenen Leiche handelt es sich um einen seit Dezember 2023 vermissten Mann. Dieser galt nach einem Weihnachtsmarktbesuch als vermisst, seine Familie hatte noch Anfang des Jahres mit Finderlohn nach dem jungen Mann gesucht, schreibt die "Bild".

Am Dienstag (20. August) habe die DNA-Auswertung eindeutig ergeben, dass es sich bei der Person um den seit Dezember 2023 in Ulm als vermisst gemeldeten Recep G. handelt, erklärte die Polizei.

Passanten hatten die Leiche am Donnerstag (15. August) in dem Fluss Blau in der Ulmer Altstadt gefunden. Die genauen Todesumstände des Mannes sind weiterhin unklar. Fremdeinwirkung könne aber ausgeschlossen werden, so ein Sprecher der Polizei.

Der Mann war den Angaben zufolge zuletzt kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres gesehen worden und galt seitdem als vermisst.