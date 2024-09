Seit Tagen vermisster 22-Jähriger tot aus der Donau bei Ingolstadt geborgen

In der Donau geraten drei Männer in Not. Einer wird gerettet, die beiden anderen vermisst. Nun ist eine Leiche aus dem Wasser geborgen worden.

Einer von zwei in der Donau vermissten Männern ist nach Polizeiangaben tot aus dem Fluss geborgen worden. Ein Passant habe an der Staustufe Bergheim bei Ingolstadt eine Leiche im Wasser treiben sehen, teilte die Polizei mit. Nach der Bergung sei der Tote als der gesuchte 22-Jährige identifiziert worden.

Der zweite Mann, ein 20-Jähriger, gelte weiterhin als vermisst. Die beiden jungen Männer waren zusammen mit einem Dritten am Freitag (6. September) in Neuburg an der Donau beim Baden in dem Fluss in Not geraten.

Während der 23-Jährige gerettet werden konnte, blieben die zwei anderen verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften blieb erfolglos und wurde am Samstagabend (7. September) abgebrochen.