Schon seit Vatertag ist die Polizei in Brandenburg mit Hochdruck auf der Suche nach zwei vermissten jungen Männern. Einer der beiden 22-Jährigen wurde nun tot aus einem See geborgen.

Leon und Pascal - zwei 22-jährige junge Männer aus Brandenburg feierten den diesjährigen Vatertag noch ausgelassen mit weiteren Freunden auf einer Party, wie "Focus" berichtet. In der Nacht jedoch verschwanden beide wie vom Erdboden. Jetzt die traurige Gewissheit: Leons Leiche wurde im Wentowsee gefunden.

Lebloser Körper trieb auf dem See

Traurige Gewissheit: Einer der beiden jungen Männer, die seit dem Vatertag als vermisst gelten, wurde gefunden. Ein Spaziergänger entdeckte den leblosen Körper Leons auf dem Wentowsee treibend, wie die "Berliner Zeitung" mitteilte. Ein Polizeisprecher bestätigte den traurigen Fund.

Dass die beiden Männer am Ende einer Party zum Wentowsee gelaufen sein müssen, steht für die ermittelnden Beamten fest: Sie fanden am Ufer die Jacke eines der Vermissten. Demnach suchte eine Staffel den See mit Spürhunden und Tauchern ab - ohne Ergebnis. Selbst Sonartechnik, Drohnen und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Von Leons Freund, Pascal K., fehlt weiterhin jede Spur.