Der Krieg tritt nach Darstellung von Ukraine-Präsident Selenskyj in die entscheidende Phase. Bei seiner Reise zur UN-Generalversammlung hofft er auf Zusagen westlicher Partner zu seiner Strategie.

Das Wichtigste in Kürze Wolodymyr Selenskyj sieht den Herbst als entscheidende Phase im Ukraine-Krieg, um mit Unterstützung der Partner einen gerechten Frieden zu erzielen.

Selenskyj kündigte an, bei seiner Reise in die USA seinen sogenannten Siegesplan US-Präsident Joe Biden sowie weiteren politischen Akteuren vorzustellen.

Während seiner US-Reise plant Selenskyj, bei der UN-Generalversammlung aufzutreten und Gespräche mit internationalen Staats- und Regierungschefs zu führen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den Herbst als entscheidende Phase für den weiteren Verlauf und die Beendigung des Kriegs an. "Zusammen mit unseren Partnern können wir unsere Position so stärken, wie es nötig ist für unseren gemeinsamen Sieg - für einen wirklich gerechten Frieden", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Ein gerechtes Ergebnis ist seinen Angaben nach, wenn sich Russland für den Angriffskrieg verantworten und dessen Folgen spüren würde. Selenskyj hielt seine Rede diesmal an Bord eines Flugzeugs. Kurz darauf veröffentlichte der Pressedienst des Präsidenten Bilder von dessen Landung in den USA.

Selenskyj erbittet freie Hand für militärische Gegenangriffe

In seiner Videoansprache kündigte Selenskyj an, den sogenannten Siegesplan US-Präsident Joe Biden, den beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sowie beiden Parteien im Kongress vorstellen zu wollen. Er werde den Plan, dessen Details er bisher nicht bekanntgegeben hatte, auch anderen Staatsführern präsentieren, sagte er.

Selenskyj will im Rahmen seiner US-Reise bei der UN-Generalversammlung in New York auftreten und am Rande Gespräche mit internationalen Staats- und Regierungschefs führen. Einzeln geplant sind zudem Treffen im Weißen Haus mit Präsident Biden und führenden US-Politikern.