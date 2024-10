Senior in Pulheim brutal ermordet: 85-Jähriger tot in seinem Haus aufgefunden

Ein grausiger Fund erschüttert die kleine Stadt Pulheim: Ein 85-jähriger Mann wurde tot im Keller seines Hauses entdeckt. Die Polizei vermutet ein Gewaltdelikt und hofft nun auf Hinweise durch die Sendung "Aktenzeichen XY".

Das Wichtigste in Kürze Ein 85-jähriger Mann wurde unter brutalen Umständen in seinem Haus in Pulheim ermordet.

Zwei Tatverdächtige wurden bereits gefasst, nach zwei weiteren wird intensiv gefahndet.

Die Polizei setzt auf die Unterstützung durch die Sendung "Aktenzeichen XY" und Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall vollständig aufzuklären.

Am Morgen des 7. Septembers machten Einsatzkräfte der Polizei des Rhein-Erft-Kreises eine erschütternde Entdeckung. Ein 85-jähriger Senior wurde leblos im Keller seines Einfamilienhauses in der Mozartstraße in Pulheim aufgefunden. "Um seinen Mund und Kopf war ein Panzerband gewickelt. Alle Zimmer des Hauses waren durchwühlt", berichtet ein Polizeisprecher. Die Szene deutet auf ein brutales Verbrechen hin, bei dem sogar versucht wurde, den Tresor des alleinlebenden Mannes zu öffnen.

Zwei junge Männer in Osnabrück festgenommen

Eine besorgte Nachbarin und ein Mitarbeiter des Pflegedienstes hatten Alarm geschlagen, nachdem der Senior nicht auf Anrufe reagierte. "Die Obduktion bestätigte unsere schlimmsten Befürchtungen: Es handelt sich um ein Gewaltdelikt", so der Sprecher weiter. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, und bereits am 15. September konnten erste Erfolge verzeichnet werden: Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden in Osnabrück festgenommen.

Trotz des Erfolgs der Ermittler:innen sind noch nicht alle Täter gefasst. "Wir suchen jetzt mit Hochdruck nach zwei weiteren Verdächtigen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen", erklärt der Sprecher der Polizei Köln. Die Männer im Alter von 26 und 28 Jahren könnten sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt haben, einer wurde zuletzt am Flughafen Düsseldorf gesehen.

Aufruf zur Mithilfe über "Aktenzeichen XY"

In der Hoffnung, die letzten Puzzlestücke zusammenzufügen, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Der Fall wird am kommenden Mittwoch in der Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" präsentiert. "Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein", so der Appell der Ermittler:innen.