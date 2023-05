Senioren aufgepasst! So viel können Sie mit dem Rentenausweis sparen

Mit dem Rentenausweis können Ruheständler:innen oftmals kräftig Geld sparen. Gerade bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten kann dies für die Senior:innen eine Erleichterung bedeuten.

Hohe Kosten, niedrige Rente. Dieses Dilemma kennen viele Rentern:innen nur zu gut. Zwar kommt eine spürbare Entlastung für die Ruheständler:innen zwar schon Anfang Juli, denn dann steigen die Renten im Westen um 4,39 Prozent, im Osten um 5,86 Prozent. Aber soll das nun alles sein?

Mit Eintritt in die Rente bekommt ihn jeder Rentner:in automatisch – den Rentenausweis. Rund 21 Millionen Rentenausweise im Scheckkartenformat sind demnach in Deutschland im Umlauf. Aber welche Vorteile bietet dieser Ausweis eigentlich?

Zum einen können die Senior:innen mit dem Ausweis nachweisen, dass sie Rente beziehen. Zum andern haben die Menschen im Ruhestand mit diesem Ausweis aber auch Anspruch auf eine Vielzahl von Rabatten und Vergünstigungen, schreibt "T-online".

Im Video: Kabinett beschließt erneut deutliche Rentenplus

Hier können Rentner:innen sparen:

Wichtig ist es, im Ruhestand mobil zu bleiben. Hier können Rentner:innen mit dem Rentenausweis im öffentlichen Nahverkehr Geld sparen. Aber auch beim Kauf einer Bahn Card der Deutschen Bahn erhalten diese Nachlässe. So kostet Senior:innen eine "Bahn Card 25" für die 2. Klasse 38,90 Euro (statt 59,90 Euro); die "Bahn Card 50 " sogar nur 122 Euro im Jahr (statt 244 Euro).

Auch sind Kultur- und Sportveranstaltungen im Rentenalter beliebte Unterhaltungen. So können Ruheständler:innen beispielsweise oft ermäßigt Theater, Opernhäuser, Museen, Zoos, Tier- und Naturparks besuche. Teilweise bieten auch Kinos günstigere Karten an. Zudem gibt es in manchen Fußballstadien oder auch anderen Sportveranstaltungen oftmals vergünstigte Tickets.

Aber auch in Saunen, Thermen, Schwimmbädern und sogar Fitnessstudios können Rentner:innen-Rabatte ergattern.

Ebenso ist die Bildung im fortgeschrittenen Alter günstiger als in jungen Jahren. Für wissenshungrige Ruheständler:innen bieten oftmals die Volkshochschulen vergünstigte Kurse an. Auch in Bibliotheken verhilft der Rentenausweis zu Nachlässen.

Zudem können Rentner:innen nicht nur beim Wohnen, den Krankenkassen, Geschäften, Restaurants und bei der Steuer sparen, sondern auch bei viele Banken. Diese bieten ihren älteren Kunden oftmals günstige Konditionen, beispielsweise in Form spezieller Girokonten, in Verbindung mit dem Rentenausweis an.

In manchen Fällen können Senior:innen sich sogar vom Rundfunkbeitrag befreien lassen.

Sogar bei Reisen können Senior:innen eventuell in den Genuss eines Rabattes gelangen. So können bei Reisen im EU-Ausland – in Verbindung mit dem Rentenausweis – unter Umständen Nachlässe auf kulturellen Angeboten, wie Museen, winken, ergänzt die "Main Post".