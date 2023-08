Sensation: Diese Muster deuten auf einstiges Leben auf dem Mars hin

Ist Leben auf dem Mars möglich? Die Wissenschaft versucht mit allen möglichen Mitteln, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Sechseckige Schlammrisse auf dem "roten Planeten" offenbaren jetzt womöglich eine sensationelle Erkenntnis.

Das Wichtigste in Kürze 2021 fand ein NASA-Rover Schlammrisse auf dem Mars.

Die Risse waren sechseckig - und das verrät Forschenden zufolge so einiges über den Planeten.

Sie vermuten, dass einst Leben auf dem Mars möglich gewesen sein könnte.

2021 entdeckte der NASA-Rover "Curiosity" Schlammrisse auf dem Mars. Was auf den ersten Blick nicht wie eine wichtige Entdeckung aussah, entpuppt sich jetzt womöglich als eine bahnbrechende Erkenntnis. Denn: Die hexagonalen Risse deuten darauf hin, dass einst Leben auf dem "roten Planeten" möglich gewesen sein könnte.

Diese faszinierende Vermutung haben Wissenschaftler:innen in einem am Mittwoch (9. August) veröffentlichten Beitrag der Zeitschrift "Nature" aufgestellt. Detailliert schildern sie, wie diese hexagonalen Schlammrisse auf Leben hinweisen können.

Die Weltraumbehörde NASA lieferte auf ihrer Internetseite eine vereinfachte Erklärung: "Wenn Schlamm austrocknet, schrumpft er und bricht in T-förmige Verbindungen auf." Dann folge der nächste Schritt, der jetzt für Aufsehen sorgt: Wenn dieser Schlamm erneut mit Wasser in Berührung komme und feucht werde, würden "die T-förmigen Verbindungen weicher" und nehmen schließlich eine Y-Form an. So komme es zu den hexagonalen Rissen, bedingt durch einen Feucht-Trocken-Zyklus. Und letzteres ist von entscheidender Bedeutung für Leben auf dem "roten Planeten".

Feucht-Trocken-Zyklen - eine Grundlage für Leben auf dem Planeten

"Dies ist der erste greifbare Beweis dafür, dass das alte Klima des Mars regelmäßige, erdähnliche Feucht-Trocken-Zyklen aufwies", sagte der Hauptautor der Studie, William Rapin. "Aber noch wichtiger ist, dass feucht-trockene Zyklen für die molekulare Evolution, die zu Leben führen könnte, hilfreich - vielleicht sogar notwendig - sind."

Im Video: Forscher stehen vor Rätsel - Mars dreht sich immer schneller

"Diese Arbeit erweitert die Entdeckungen, die Curiosity gemacht hat", sagte der Projektwissenschaftler der Mission, Ashwin Vasavada vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien. "Im Laufe von elf Jahren haben wir zahlreiche Beweise dafür gefunden, dass es auf dem alten Mars mikrobielles Leben gegeben haben könnte. Jetzt hat die Mission Beweise für Bedingungen gefunden, die möglicherweise auch den Ursprung des Lebens begünstigt haben."

