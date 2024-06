Sensationsfund in Urne: Ältester Wein der Welt entdeckt

Forscher:innen entdeckten im Jahr 2019 zwei Tongefäße in einem römischen Mausoleum in Carmona (Spanien). In einem Gefäß war ein Glas eingelassen, in dem nun Wein nachgewiesen wurde.

Das Wichtigste in Kürze In Spanien wurden 2019 zwei rund 2.000 Jahre alte Tongefäße ausgegraben.

In einem entdeckten die Forscher:innen nun ein eingelassenes Glasgefäß.

Wie sich herausstellte, befindet sich noch flüssiger Wein darin - samt einer Überraschung.

Forscher:innen haben in einem römischen Mausoleum in Carmona (Spanien) den wohl ältesten, flüssigen Wein in einem Tongefäß gefunden. Dabei handelt es sich offenbar um Weißwein, der aufgrund chemischer Reaktionen eine rötlich-braune Färbung angenommen habe, berichtet der "Spiegel." Das Gefäß wurde bereits im Jahr 2019 ausgegraben.

Wein entpuppt sich als Grabzugabe

Die Forscher:innen entdecken insgesamt zwei Urnen, die offenbar aus einer Grabanlage stammten.

In der einen Keramik-Urne befand sich eine luftdicht verschlossene Glaskaraffe, in der wiederum die Überreste eines menschlichen Körpers verwahrt wurden. Die verbrannten Knochen lagen allerdings nicht nur in dem Gefäß, sondern schwammen herum – mitsamt einem goldenen Ring.

Erste Tests hatten bereits ergeben, dass einsickerndes Wasser oder Kondenswasser ausgeschlossen werden konnte. Nun erbrachten Biochemiker:innen den Beweis, dass es sich um Wein handelt, schreibt "Costa Nachrichten". Dieser sei ungefähr 2.000 Jahre alt. Zudem konnte bestimmt werden, dass es sich um Weißwein handelt, da ein bestimmtes Phenol (Säure, die aus organischen Verbindungen entsteht) gefehlt hatte.

Wein habe in der antiken römischen Welt eine symbolträchtige Bedeutung gehabt, die eng mit Bestattungsritualen verbunden war, so eine Studie im "Journal of Archaeological Science".

In der zweiten Urne wurden ebenfalls menschliche Knochen, die von einer Frau stammten, gefunden. Zudem noch drei Schmuckstücke aus Bernstein, ein Flacon für Parfum sowie Stoffstücke aus Seide. Wein wurde keiner nachgewiesen.

Offenbar hat es sich bei dieser Grabanlage um eine wohlhabende Familie gehandelt.

Bisher stammte ältester Wein aus Speyer

Als Nächstes wollen die Forscher:innen nun die Weinsorte identifizieren. So scheine eine Variante des "Moscatel de Alexandria" wahrscheinlich, aber auch ein Vorgänger des "Palomino fino"(Wein für Sherry-Produktion) sei möglich.

Zwar haben Wissenschaftler:innen schon des Öfteren Spuren von Wein in antiken Gefäßen nachweisen können – bisher aber noch nie solch einen alten Wein in flüssiger Form.

Der bisher älteste gefundene flüssige Wein ist etwa 1.700 Jahre alt. Die verschlossene Weinflasche wurde 1867 in Speyer (Rheinland-Pfalz) gefunden und wird daher auch als "Speyer-Weinflasche" bezeichnet. Allerdings wurde die Flasche bisher noch nie geöffnet, womit auch der Inhalt nicht genau geklärt ist.