"Sie haben ja sonst auch keine Ahnung!": Söder schießt gegen Lanz

Am Donnerstag (2. Mai) konnte Markus Lanz einen seltenen Gast in seiner Diskussionsrunde im ZDF begrüßen: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stand in Sachen Energiekrise und die daraus resultierenden Strom- und Gaspreise Rede und Antwort. Allerdings nach den Spielregeln Söders - nicht nach denen des Moderators.

Es war ein Söder-Abend. Die beiden anderen Gäste schienen nur Statisten zu sein, als Söder - voll im Wahlkampfmodus - die Schwerpunkte des Gesprächsverlaufs bestimmte. Besonders der Weiterbetrieb der letzten deutschen Atommeiler scheint ein Lieblingsthema des bayerischen Ministerpräsidenten zu sein. So will Markus Söder das Kernkraftwerk Isar 2 in Niederbayern wieder ans Netz nehmen, am liebsten in Eigenregie, wie er bei "Lanz" seine Position einmal mehr bekräftigte. Weiterer Gast und Ökonom Marcel Fratzscher bezeichnete Söders Pläne als "kompletten Irrweg".

Im Video: Markus Söder erneut Kanzlerkandidat? Das plant der CSU-Chef

Populismus aufgrund der Landtagswahlen

Dass Söder gerne polarisiert - das erlebt man nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Da aber besonders. Kristina Dunz, weiterer Gast in der Diskussionsrunde und Journalistin vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sieht hinter Söders Forderung ganz klar Populismus im Hinblick auf die Landtagswahlen: "Ihnen kommt es immer darauf an, dass es die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung genauso sieht."

Besonders die Wiederinbetriebnahme von Isar 2 interessiert Lanz. Da ist die Frage der technischen Machbarkeit besonders spannend und bislang äußerst umstritten. Lanz wollte von Söder wissen, wie schnell das bayerische Atomkraftwerk denn wieder ans Netz gehen könne, falls sich der Ministerpräsident durchsetzen würde. Söder blieb Lanz eine klare Antwort schuldig, bis Lanz ihn erneut fragte: "Wie lange dauert es, bis dieses Kraftwerk wieder Strom produziert?"

Sie haben ja sonst auch keine Ahnung in den anderen Dingen. Markus Söder , Bayerischer Ministerpräsident

Auch nach erneuter Nachfrage entgegnete Söder mit einem Allgemeinplatz: "Ich glaube, dass es schneller geht, als gedacht." Keine befriedigende Aussage - darum erneutes Nachhaken von Lanz: "Also, wissen Sie es nicht?" Söder: "Wissen Sie es?" Lanz: "Nein!" Söder: "Eben!" Da blieb Lanz nur noch übrig zu sagen: "Aber ich fordere auch nicht den Weiterbetrieb von Isar 2!" Eine Steilvorlage für den um keine Antwort verlegenen Söder: "Sie haben ja sonst auch keine Ahnung in den anderen Dingen." Das hat gesessen.