Neue Bluttat in den USA: Mann erschießt sieben Menschen

Das Wichtigste in Kürze Wieder gibt es Tote nach Schüssen in den USA.

In Kalifornien tötet ein 67-Jähriger insgesamt sieben Menschen.

Erst am Wochenende waren in dem US-Bundesstaat bei einem Amoklauf elf Menschen ums Leben gekommen.

Erneut tödliche Schüsse in Kalifornien: In einem kleinen Örtchen bei San Francisco hat ein Mann sieben Menschen erschossen. Erst am Wochenende hatte es in dem US-Bundesstaat einen Amoklauf mit elf Toten gegeben.

Wieder schockiert ein Amoklauf mit mehreren Toten die USA. In einer kleinen Gemeinde in Kalifornien sind sieben Menschen erschossen worden. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Montag (23. Januar) mitteilte. Bei dem mutmaßlichen Schützen handle es sich um einen 67-jährigen Mann, teilte Sheriff Christina Corpus mit. Er soll allein gehandelt haben.

67-Jähriger erschießt sieben Menschen

Die blutige Tat geschah in dem Örtchen Half Moon Bay, einer landwirtschaftlich geprägten Region südlich von San Francisco. Der Schütze gab nach Polizeiangaben unter anderem in einem Landwirtschaftsbetrieb Schüsse ab. Dort wurden vier Tote gefunden. In einem weiteren Betrieb seien drei Menschen erschossen worden. Der Tatverdächtige, der vermutlich in einem der Betriebe arbeitete, fuhr nach den Schüssen zu einer Polizeiwache, wo er festgenommen wurde.

Erst am Wochenende hatte ein Schütze am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Südkalifornien in einer Tanzhalle das Feuer eröffnet. Zehn Menschen starben, ein weiteres Opfer erlag am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Schütze, ein 72-Jähriger, war später tot aufgefunden worden.

In einem anderen US-Bundesstaat, in Iowa im Mittleren Westen der USA, kamen derweil bei Schüssen in einem Zentrum für Jugendliche zwei Menschen ums Leben. Die Opfer waren laut Polizei 16 und 18 Jahre alt. Der mutmaßliche Täter ist demnach ein 18-Jähriger.