Israelische Streitkräfte zeigen ein Drohnenvideo der letzten Momente des getöteten Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar. Die Identifikation erfolgte durch Zahnproben und Fingerabdrücke.

Das Wichtigste in Kürze Der Hamas-Anführer Jihia al-Sinwar wurde in Rafah im Gazastreifen getötet.

Ein von einer Drohne gefilmtes Video zeigt Sinwars letzte Reaktion vor seine Tötung.

Militärsprecher Daniel Hagari bestätigte den Tod von Sinwar am Donnerstagabend.

Der Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023 ist nicht mehr am Leben. Die israelischen Streitkräfte haben den Anführer der Hamas, Jihia al-Sinwar, im Gazastreifen getötet. Der Deutschen Presse-Agentur (18. Oktober) zufolge veröffentlichte das Militär ein Video, das die letzten Momente von Sinwars Leben zeigt.

Auf den Drohnenaufnahmen ist ein vermummter Mann zu sehen, der in einem zerstörten Gebäude sitzt und einen Stock auf das herannahende Fluggerät wirft.

Kurz darauf wurde Sinwar in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen getötet. "Militärsprecher Daniel Hagari bestätigte den Tod des Hamas-Chefs schließlich am Donnerstagabend", hieß es.

Monatelange Suche nach Hamas-Chef

Die Operation erfolgte nach monatelanger Suche, bei der das Militär Sinwar und zwei weitere Bewaffnete geortet hatte. Nach Angaben der Zeitung "The Times of Israel" feuerte ein Panzer eine Granate in das Gebäude, bevor die Soldaten die Identität des Toten als Sinwar bestätigten.

Israelische Medien zeigten Fotos der Leiche, die schwere Kopfverletzungen aufwies. Die Identifikation erfolgte durch Zahnproben und Fingerabdrücke.

Hoffnungen im Nahost-Krieg

Die Regierungen Israels und der USA sehen nach der Tötung des Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar im Gazastreifen größere Chancen auf ein Ende des seit über einem Jahr andauernden Kriegs in Nahost. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Tötung des meistgesuchten islamistischen Terroristen der Region als Meilenstein.

"Dies ist der Beginn des Tags nach Hamas", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft an die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen. Die Menschen in dem abgeriegelten und vom Krieg schwer gezeichneten Küstengebiet sollten sich endlich befreien von der seit Jahren währenden "Unterdrückungsherrschaft" der Hamas.