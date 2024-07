Sizilien: Ausbruch von Vulkan Ätna, Flughafen zeitweise gesperrt

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien kommt nicht zur Ruhe und ist erneut ausgebrochen. Selbst der Flughafen von Catania ist aufgrund von Vulkanasche derzeit unbenutzbar und musste geschlossen werden.

Der Vulkan Ätna ist wieder aktiv und hat offenbar eine Aschewolke von über 6.000 Meter Höhe ausgestoßen. Somit hat die Vulkanasche "Flight Level" erreicht - also die Höhe, auf der sich Flugzeuge bewegen. Die explosive Tätigkeit soll weiterhin anhalten.

Flughafen inklusive Flugraum über Catania geschlossen

Auch wenn der Ätna regelmäßig ausbricht - und das seit rund 500.000 Jahren - überrascht er dennoch immer wieder. Jetzt spuckt er erneut Aschewolken in die Atmosphäre. Nach dem aktuellen Ausbruch am Dienstag (23. Juli) musste der Flughafen von Catania samt dem dazugehörigen Luftraum geschlossen werden.

"Aufgrund der Eruptionsaktivität des Ätna und der gleichzeitigen Emission von Vulkanasche in die Atmosphäre" gab der Flughafen die Schließung der Sektoren B2 und B3 bekannt, was zur "Aussetzung aller ankommenden und abfliegenden Flüge" führte. Am Dienstagabend um 20 Uhr konnte dann die vollständige Wiedereröffnung verkündet werden. Man sei "zuversichtlich, in kürzester Zeit alle Dienste und regulären Flugverbindungen wiederherzustellen".

Beeindruckend sind die Bilder des Ausbruchs auf jeden Fall: Auf Social Media werden Videos von Eruptionen und eine weit sichtbare, grauschwarze Rauchsäule, die vom Ätna emporsteigt, geteilt.

Seit dem Ausbruch etwa eine Woche zuvor hat der Druck wohl zugenommen. Am Donnerstag vergangener Woche (18. Juli) reichte die Aschewolke "nur" 4,5 Kilometer in die Höhe, so das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV).

