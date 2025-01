Smog aus Polen: Feinstaub-Giftwolke auf dem Weg nach Deutschland

Bald könnte dicke Luft in Deutschland herrschen. Grund dafür soll der starke Anstieg der Feinstaubkonzentration in Polen sein. Dort hat sich eine potenziell gefährliche Smog-Wolke gebildet, die offenbar Kurs auf Deutschland nimmt.

Heftige Luftverschmutzung statt guter Winter-Luft? Aus Polen, dem Land mit der höchsten Feinstaubbelastung in Europa, kommt offenbar eine Smog-Wolke auf Deutschland zu. Die derzeitige Wetterlage im östlichen Nachbarland mit anhaltender Windstille und Inversionswetterlagen sorgt für unerwünschte Luftmassen, die Deutschland erreichen könnten. Besonders in den Grenzregionen in Ostdeutschland könnte dies zu deutlichen grenzüberschreitenden Werten führen.

"In der aktuellen Wetterlage durch Hoch Beate mit Inversion – einer Schichtung der Atmosphäre, die den Austausch zwischen Luftmassen verhindert – sammeln sich Schadstoffe in Bodennähe und bilden eine dichte Smog-Schicht", zitiert der "Merkur" den Diplom-Meteorologen Dominik Jung von Wetter.net. In Deutschland soll die Grenzmarke von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter vielerorts überschritten werden.

Hoch Beate sorgt für "dicke Luft"

Das Hoch Beate ist dabei nur ein Phänomen. Denn generell herrscht schlechte Luft in Polen. Grund dafür sind veraltete Heizsysteme, industrielle Emissionen aus Kraftwerken und Fabriken und die überaus schwachen Umweltauflagen, die die Luftqualität massiv negativ beeinflussen. Alles zusammen produziert riesige Mengen Feinstaub, der sich besonders in Zeiten, in denen viel geheizt wird, wie jetzt im Winter, bedenklich ansteigen.

Deutlich erhöhte Luftverschmutzungen können gefährlich sein und Atemwegserkrankungen, Asthma und andere Gesundheitsprobleme verstärken. Besonders für empfindliche Menschen und Patient:innen mit entsprechenden Vorerkrankungen könnten erhöhte Feinstaubwerte belastend sein. Langfristig können hohe Konzentrationen von Feinstaub schwerwiegende Schäden verursachen, schreibt "HNA". Darunter fallen chronische Lungenproblemen bis hin zu erhöhtem Risiko für Herzinfarkte. Es empfiehlt sich, Aktivitäten im Freien reduzieren, Fenster geschlossen zu halten und auf Wetter- und Luftqualitätsberichte zu achten.

