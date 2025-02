So füllt man den Stimmzettel zur Bundestagswahl 2025 aus

Den Stimmzettel zur Bundestagswahl auszufüllen, funktioniert grundsätzlich nach einem simplen Prinzip. Dennoch kann man einiges falsch machen. Folgendes gilt es zu beachten.

Von den 59,2 Millionen Deutschen, die laut Schätzung des Statistischen Bundesamtes zur Bundestagswahl 2025 zugelassen sind, sind 2,3 Millionen Erstwähler:innen. Das entspricht einem Anteil von 4,6 Prozent, für die das Ausfüllen eines Stimmzettels zur Bundestagswahl Neuland ist. Wohin kommt also welches Kreuz? Und wie handhabt man den Stimmzettel bei einer Briefwahl? Mehr dazu im Clip:

Das bedeutet die Erststimme

Bei der Wahl zum Bundestag hat jeder Wähler eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme (linke Spalte, schwarze Schrift) ist für den Direktkandidaten beziehungsweise die Direktkandidatin im jeweiligen Wahlkreis. Was das konkret bedeutet: Wer die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis erhält, ist Gewinner:in dieses Wahlkreises. Durch die Wahlrechtsreform 2023 zieht er damit jedoch nicht mehr zwingend in den Bundestag ein. Entsprechende Überhang- und Ausgleichsmandate wie noch bei den vorangegangenen Bundestagswahlen existieren nicht mehr, wie der Deutsche Bundestag auf seiner Website aufklärt. Die Direktkandidat:innen sind nur dann gewählt, wenn sie auch nach dem Zweitstimmenergebnis ihrer jeweiligen Partei einen Sitz erhalten, heißt es weiter.

Das bedeutet die Zweitstimme

Die Zweitstimme (rechte Spalte, blaue Schrift) ist für eine Partei und hat unmittelbaren Einfluss auf die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag. Wie genau stehen die Erst- und Zweitstimme nun in Relation zueinander? Der Bundestag erläutert dies anhand des folgenden Rechenbeispiels: Erzielt Partei X in einem Bundesland durch die Zweitstimmen beispielsweise 28 Sitze im Bundestag, aber 30 Wahlkreissiege durch die Erststimme, dann ziehen nur die 28 Wahlkreisgewinner:innen mit dem höchsten Stimmenanteil in den Bundestag ein. Im umgekehrten Fall - also bei 30 gewonnenen Bundestagssitzen und 28 erfolgreichen Wahlkreisbewerbern - würden die verbliebenen freien Sitze nach der Landesliste vergeben.

Stimmzettel ausfüllen: Diese Fehler sollte man vermeiden

Wer auf seinem Wahlzettel sein Kreuz bei mehr als einem Direktkandidaten oder mehr als einer Partei setzt, macht diesen zumindest in Teilen ungültig. Dabei gilt: Wer mehr als einen Direktkandidaten ankreuzt, aber nur eine Partei, macht so eine Erststimme ungültig - und umgekehrt. Wer in beiden Spalten mehr als ein Kreuz setzt, hat seine Stimme verspielt. Zudem verliert der Stimmzettel seine Gültigkeit, wenn man Anmerkungen oder Kritzeleien hinzufügt sowie Teile durchstreicht.

Man ist jedoch nicht gezwungen, beide Stimmen auf seinem Wahlzettel zu vergeben. Wer eine Spalte komplett freilässt, kann dennoch eine gültige Stimme in der anderen Spalte abgeben, berichtet der "Stern". Grundsätzlich gilt: Für einen gültigen Stimmzettel muss der Wählerwille klar erkennbar sein. Das heißt auch darauf zu achten, dass das Kreuz sauber in das jeweilige Feld mit dem Kreis gesetzt werden und deutlich zu sehen sein muss.