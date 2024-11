"Söder hat viel mehr Anstand als Scholz": Aussage sorgt für Lacher bei "Hart aber fair"

Die Art und Weise, wie Kanzler Scholz seinen Finanzminister Lindner rauswarf, sorgt weiter für Diskussionen. Bei "Hart aber fair" erntet ein Söder-Vergleich Lacher.

Das Wichtigste in Kürze Der Rauswurf von Christian Lindner durch Kanzler Scholz erregt weiter die Gemüter.

Die persönliche Abrechnung von Scholz im Anschluss verwundert in der Talkshow "Hart aber fair" auch einen langjährigen Beobachter des Politbetriebs.

Ein moralischer Vergleich zwischen Scholz und CSU-Chef Söder bringt im Studio viele Lacher ein.

Das Ende der Ampel-Koalition beschäftigte am Montagabend (12. November) auch die Gäst:innen der ARD-Talkshow "Hart aber fair". Besonders der Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dessen anschließende persönliche Abrechnung mit dem FDP-Chef erhitzte die Gemüter.

Scholz hatte Lindner in einer Rede unmittelbar nach dem Rauswurf scharf angegriffen. Dem FDP-Politiker gehe es um die eigene Klientel und um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei, betonte der Kanzler bei seiner Abrechnung. "Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen." Es gebe keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit, so Scholz' vernichtendes Urteil in der vergangenen Woche.

"Eines Bundeskanzlers nicht würdig"

Als empörend empfand CSU-Politikerin Dorothee Bär in der Talkrunde die Scholzsche Wutrede. Sie habe sich der dreijährigen Regierungszeit zwar "wenigstens einmal Leidenschaft und Emotionen“ vom Kanzler gewünscht, sagte Bär. Doch diese Rede sei "eines Bundeskanzlers nicht würdig“ gewesen. Es habe sie "persönlich wirklich entsetzt", wie Scholz seinen Finanzminister entlassen und dann nachgetreten habe.

Als Gastgeber Louis Klamroth nachfragte, ob Bär ein ähnliches Verhalten nicht auch von ihrem CSU-Parteichef Markus Söder kenne, entgegnete die stellvertretende Parteivorsitzende: "Markus Söder hat viel mehr Anstand und Moral, als das ein Olaf Scholz jemals hatte." Das Studiopublikum musste herzhaft lachen.

"Was hat Lindner denn gedacht?"

Auch der stellvertretenden "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander zeigte sich erstaunt über Scholz' Rede. Der besondere Aspekt daran sei gewesen, dass sich der Kanzler auf die menschliche Ebene begeben habe. Zudem empfinde er als "schwierig", dass Scholz in der Rolle des Kanzlers aus dem Kanzleramt heraus eine andere Partei diskreditiert habe.

Alexander zeigte aber auch Verständnis für die Entscheidung von Scholz. Die FDP sei "die treibende Kraft" gewesen, die ihre Koalitionspartner "unter Druck gesetzt" habe, sagte der gut vernetzte Hauptstadt-Journalist. Scholz habe sich dieses Vorgehen der Liberalen bis zum vergangenen Mittwoch angesehen. Dann habe er Lindner schließlich ein Ultimatum gesetzt, das in seiner "ganzen Härte" abgelaufen sei. "Das hatte Lindner augenscheinlich nicht auf der Rechnung", so Alexander und fügte hinzu: "Was hat er denn gedacht? Dass die SPD alles hinnimmt?"