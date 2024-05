Spektakuläre Lichtershow: Sonnensturm bringt Polarlichter nach Deutschland

Polarlichter sind sonst nur im hohen Norden sichtbar. Doch jetzt kommen Nachtschwärmer auch in Deutschland in den Genuss des spektakulären Naturschauspiels. Der Grund dafür sind extrem starke Sonnenstürme.

Das Wichtigste in Kürze Polarlichter sind aktuell über Deutschlands Nachthimmel zu erspähen.

Ursache für das seltene Schauspiel sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen.

Die Sonnenstürme toben aktuell besonders heftig.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2024 waren in Deutschland vielerorts Polarlichter sichtbar. Dies war ein Ergebnis eines starken Sonnensturms, der vom 8. Mai an auf die Erde traf.

Die Polarlichter waren in ganz Deutschland zu sehen, am besten jedoch in den nördlichen und östlichen Regionen, aber auch in Teilen von Bayern. In einigen Gebieten war die Aurora borealis so hell, dass sie sogar mit bloßem Auge sichtbar war. Die Nordlichter tauchten den Himmel in verschiedene Grün- und Rottöne.

Polarlichter sonst nur selten in Deutschland sichtbar

Polarlichter sind in Deutschland relativ selten zu sehen. Die besten Chancen bestehen in den Wintermonaten, wenn die Nächte lang und dunkel sind. Wer das Schauspiel verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag noch einmal Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen.

Stärkster Sonnensturm seit über 20 Jahren

Die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hatte bereits am Freitag vor einem Sonnensturm der Stufe fünf gewarnt. Zuletzt wurde diese Stufe im Oktober 2003 erreicht.

Dies sogenannten "Halloween-Stürmen" aus dem Jahr 2003 hatten zu Stromausfällen in Schweden und zur Beschädigung von Transformatoren in Südafrika geführt.

Bereits zuvor hatte die NOAA die Betreiber von wichtiger Infrastruktur in den USA, darunter jene von Satelliten und Stromnetzen sowie Fluggesellschaften, gewarnt, Vorsichtsmaßnahmen für entsprechende Störungen zu ergreifen.