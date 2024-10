Spektakuläre Rückkehr: Blauflossen-Thunfische wieder in der Nordsee gesichtet

Sie sind bis zu fünf Meter lang und können über 600 Kilogramm wiegen. Jetzt sind die Blauflossen-Thunfische nach jahrzehntelanger Abstinenz wieder in der Nordsee aufgetaucht.

Das Wichtigste in Kürze Die riesigen Blauflossen-Thunfische galten wegen Überfischung als nahezu ausgestorben.

In der Nordsee waren die bis zu fünf Meter langen Tiere seit Jahrzehnten nicht mehr zu finden.

Doch mehrere Maßnahmen machten jetzt das sensationelle Comeback der Meeres-Giganten möglich.

Überfischung vertrieb einen Giganten der Meere mehrere Jahrzehnte lang aus der Nordsee. Blauflossen-Thunfische, auch Großer oder Roter Tuna genannt, galten sogar als beinahe ausgestorben. Doch inzwischen sind die Fische, bis zu fünf Meter lang und teils mehr als 600 Kilogramm schwer werden können, in die Nordsee zurückgekehrt.

50 Jahre lang nicht mehr in der Nordsee

Dort war der Blauflossen-Thunfisch mehr als 50 Jahre war nicht mehr zu finden, wie die "Kreiszeitung" berichtet. Die Senkung der Fangquoten habe dann dazu geführt, dass schon vor fünf Jahren die ersten Tiere in Dänemark gesehen wurden. Der Bestand an Blauflossen-Thunfischen im Ostatlantik hat sich demnach in den vergangenen 15 Jahren verdreifacht. "Die Population ist auf ein gutes Niveau angewachsen, auch größere Tiere wandern zurück in unsere Gewässer", sagte WWF-Fischereiexperte Philipp Kanstinger der Zeitung.

Kanstinger hält es auch für möglich, dass die riesigen Thunfische auch wieder in die Deutsche Bucht vor der dänisch-deutsch-niederländischen Küste schwimmen. "Es kann sehr gut sein, dass wir in den nächsten Jahren erleben, dass der Rote Thun hier zu sehen sein wird. Besonders im Gewässer um Helgoland kann ich mir das sehr gut vorstellen", betonte der Experte.

Thunfisch-Gigant nicht immer begehrt

Die riesigen Blauflossen-Thunfische laichen im Golf von Mexiko und im Mittelmeer und legen jährlich rund 10.000 Kilometer auf ihren Wanderungen zurück. Dass sich die Thunfisch-Bestände langsam erholen und auch wieder als Gäste auf der Durchreise in der Nordsee auftauchen, hat verschiedene Gründe. "Die verschiedenen Maßnahmen - etwa Fangeinschränkungen und die Bekämpfung der illegalen Fischerei - haben gegriffen", erläuterte Kanstinger.

Dabei waren die Riesen-Thunfische als Fangbeute nicht immer so begehrt, wie die "Bild" schreibt. So sei ihr streng schmeckendes Fleisch noch vor 100 Jahren höchstens Katzen und Hunden gegeben worden. Erst in den vergangenen 50 Jahren sei das Fleisch zur beliebten Delikatesse geworden. Übermäßiges Fangen und der weltweite Sushi-Boom hätten dann die vormals riesigen Bestände innerhalb von nur 30 Jahren zusammenschrumpfen lassen. Dosen-Thunfisch wird aus dem Fleisch der Blauflossen-Giganten aber nicht gemacht. Dazu sei es zu kostbar, hieß es dem Bericht zufolge.