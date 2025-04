Spektakuläres Video: Riesenhai nähert sich Fischerboot in der Adria

Ein Riesenhai wurde vor der kroatischen Küste gefilmt, während er ein Fischerboot umkreiste. Die Sichtung des imposanten Meeresbewohners ist eine Seltenheit und wirft Fragen über das Verhalten dieser sanften Riesen auf.

Das Wichtigste in Kürze Ein Riesenhai wurde vor der kroatischen Küste gesichtet.

Die Tiere sind Planktonfresser und für Menschen ungefährlich.

Klimatische Veränderungen und Schutzmaßnahmen führen zu häufigeren Sichtungen in Küstennähe.

Ein beeindruckender Anblick bot sich einem Fischer vor der Küste Kroatiens am 13. April, als ein Riesenhai sein Boot umkreiste. Der Vorfall ereignete sich laut dem österreichischen Blatt "Kurier" in der Kvarner-Bucht, einem Abschnitt der oberen Adria.

In der Adria machte ein Fischer eine spektakuläre Entdeckung. Ein Hai näherte sich seinem Boot und umkreiste es. © Screenshot https://www.facebook.com/cali.mero.35912

Die Aufnahme des Haies, der sich neugierig und ohne Scheu dem Schiff näherte, wurde im Internet geteilt und sorgte für Aufsehen. Die typische Rückenflosse des Haies war zunächst zu sehen, bevor die beeindruckende Größe des Tieres, welches mit seiner Schnauze fast schon das Schiffsheck berührte, unter der Wasseroberfläche sichtbar wurde.

Seltene Sichtung in der Kvarner-Bucht

Riesenhaie sind die zweitgrößten Haie der Welt und können eine Länge von bis zu zwölf Metern erreichen. Trotz ihrer imposanten Größe sind diese Planktonfresser für den Menschen ungefährlich. Normalerweise bevorzugen Riesenhaie tiefere und offene Gewässer, doch in der Adria sind sie die größte Hai-Art und werden gelegentlich in Küstennähe gesichtet.

Diese Sichtung in Kroatien ist besonders bemerkenswert, da sie zeigt, dass sich Riesenhaie immer häufiger in küstennahen Gebieten aufhalten.

Ökologische Veränderungen begünstigen Hai-Sichtungen

Die Anwesenheit der Riesenhaie in Küstennähe könnte laut dem "Kurier" auf mehrere ökologische und klimatische Faktoren zurückzuführen sein. Die Erwärmung der Meere beeinflusst die Verteilung von Plankton, ihrer Hauptnahrungsquelle. Plankton blüht oft in wärmeren Küstengewässern, wodurch die Haie ihrer Nahrung näher an die Küsten folgen.

Zudem haben Schutzmaßnahmen in einigen Regionen den Lebensraum der Haie sicherer gemacht, sodass weniger Fischerei und Beifang die Tiere ermutigen, sich in ihren natürlichen Lebensräumen aufzuhalten. Auch das Wanderverhalten der Riesenhaie spielt eine Rolle, da Küstenregionen als Zwischenstationen oder Paarungsgebiete dienen könnten.

Während das Video des Riesenhais für Begeisterung sorgte, zeigt es auch die Veränderungen in den Lebensräumen dieser faszinierenden Tiere auf. Die Kombination aus klimatischen Veränderungen und verbesserten Schutzmaßnahmen ermöglicht es den Riesenhaien, sich häufiger in Küstennähe aufzuhalten und somit in Sichtweite von Menschen zu gelangen.