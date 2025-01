Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Tim Cook - diese und weitere Wirtschaftsbosse unterstützen die Amtseinführung Donald Trumps tatkräftig. Ein Überblick über die Konzerne mit den größten Spendenzusagen an Trump.

Anzeige

Es regnet Geld - zumindest für Donald Trump. Nicht nur während des US-Präsidentschaftswahlkampfes im vergangenen Jahr klingelten seine Spendenkassen - der Geldsegen begleitet den 78-Jährigen bis heute. Der Grund dafür: Seine bevorstehende Amtseinführung.

Trumps Amtseinführung sehen Sie am 20. Januar LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

Der sogenannte Amtseinführungsfonds Trumps erhielt bislang Spendenzusagen in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar - ein Rekord in der Geschichte des Landes. Mit den Spenden soll in den USA traditionell der Machtwechsel von einem Staatsoberhaupt zum nächsten reibungslos gelingen. Das Besondere an diesem System: Unternehmen und Privatpersonen spenden gerne, um ihre Nähe zum frisch gewählten Präsidenten zu signalisieren und erhoffen sich dadurch wirtschaftliche Vorteile.

Im Folgenden ein Überblick über die Wirtschaftsbosse mit den höchsten Spendenzusagen.

Amazon-Boss Jeff Bezos mit siebenstelliger Spende

Bis zum US-Wahlkampf 2024 fiel der Amazon-Gründer Jeff Bezos nicht wirklich mit seiner Nähe zu Trump auf. Vor der mit Spannung erwarteten Wahl im November sorgte der Multimilliardär aber für Aufsehen: Das US-Blatt "Washington Post", das seit 2013 Bezos gehört, durfte eine bereits verfasste Wahlempfehlung für Kamala Harris nicht veröffentlichen.

Mit einer Spendenzusage in Höhe von einer Million US-Dollar für Trumps Amtseinführung signalisierte Bezos jetzt erneut seine Nähe zu dem designierten Präsidenten. Laut "Zeit Online" bestätigte ein Amazon-Sprecher die Pläne. 2017 hatte der Konzern für Trumps Amtseinführung noch lediglich 58.000 US-Dollar gespendet.

Anzeige

Anzeige

Meta-Chef Mark Zuckerberg steuert eine Million Dollar bei

Eigentlich stand Trump lange auf Kriegsfuß mit Facebook, dem sozialen Netzwerk des Meta-Konzerns. Die Plattform des Milliardärs Mark Zuckerberg hatte den Account des Republikaners nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 sogar bis Anfang 2023 gesperrt.

Jetzt will sich Zuckerberg Trump wohl annähern. Seine Spendenzusage für den Amtseintritt: eine Million US-Dollar. Bei den Amtseinführungen in den Jahren 2017 und 2021 hatte Meta auf Spenden gänzlich verzichtet.

Anzeige

Anzeige

Apple-CEO Tim Cook mit privater Spende

Normalerweise machen Konzerne mit hohen Spendensummen auf sich aufmerksam, doch ein Unternehmer sorgte zuletzt mit einer Spendenzusage aus seinem eigenen Vermögen für Schlagzeilen: der Apple-CEO Tim Cook.

Bereits in der ersten Amtszeit Trumps hatte er von sich reden gemacht. Jetzt will er der Amtseinführung eine Million US-Dollar aus seinem Vermögen in Höhe von mehr als zwei Milliarden US-Dollar beisteuern, wie der Wirtschaftsnachrichtendienst "Axios" berichtet.

Anzeige

Eine Million Dollar von OpenAI-CEO Sam Altman

Den Spendenzusagen der großen Tech-Konzerne schloss sich ebenfalls im Dezember ein weiterer Gigant der Branche an: OpenAI, der Konzern hinter ChatGPT. CEO Sam Altman wolle als Privatperson ebenfalls Trumps Amtseinführung mit einer Million US-Dollar unterstützen, berichtete das US-Rundfunk-Syndikat "NPR".

Ford, GM und Toyota nehmen an Spendenkampagne teil

Mit Ford, General Motors (GM) und Toyota machen auch drei große Automobilhersteller ihre Position vor der Zeremonie am 20. Januar deutlich. Alle drei Konzerne haben sich für Spenden in Höhe von jeweils einer Million US-Dollar bereit erklärt, schrieb die Zeitschrift "Auto, Motor und Sport" Ende Dezember.

Kurios: Ford und GM wollen demnach auch Fahrzeuge für die Parade in Washington D.C. bereitstellen.

Uber und CEO Dara Khosrowshahi spenden Millionen-Summen

Bei der Amtseinführung Joe Bidens im Jahr 2017 hatte das US-Dienstleistungsunternehmen Uber eine Million US-Dollar gespendet. Auch jetzt lässt der Konzern denselben Betrag in die Kassen Trumps fließen. CEO Dara Khosrowshahi setzt aber noch einen drauf und spendet zudem aus seinem Privatvermögen ebenfalls eine Million US-Dollar.