Spionageballon aus China über den USA entdeckt

Das Pentagon hat über dem Norden der USA einen Spionageballon gesichtet - und ihn eindeutig China zugeschrieben. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Objekt über den Vereinigten Staaten auftauchte.

Ein chinesischer Spionageballon ist am Mittwoch (2. Februar) vom US-Militär über dem Bundesstaat Montana im Norden der USA gesichtet worden. Das teilte das Pentagon am Donnerstag (3. Februar) laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Der Ballon befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten, seine Flugbahn werde genau verfolgt.

Im Video: NATO-Chef Stoltenberg warnt vor Gefahr durch China

Nach einem Bericht des US-Senders CNN hatten hochrangige Militärs Präsident Joe Biden geraten, das Objekt nicht abzuschießen, da die Trümmer eine Gefahr für die Menschen am Boden darstellten. Die Regierung habe nach der Entdeckung des Ballons umgehend Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass sensible Informationen preisgegeben werden, so der Pentagonsprecher Pat Ryder.

Keine militärische Gefahr

Dass der Ballon tatsächlich aus China stamme, darüber sei man sich sicher, so das Pentagon. Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, nur diesmal habe sich das Objekt länger als sonst über den USA aufgehalten. Ryder erklärte weiter, dass der Ballon keine militärische Gefahr darstelle, auch Menschen seien dadurch nicht in Gefahr. Aufgrund seiner großen Flughöhe sei der Spionageballon auch für Flugzeuge ungefährlich. Man stünde nun mit China wegen des Vorfalls in Kontakt.

Das Auftauchen des Ballons komme zu einem heiklen Zeitpunkt, so CNN: Außenminister Antony Blinken wird in den kommenden Tagen nach Peking fliegen. Die Reise soll an das Treffen von Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im vergangenen Jahr anknüpfen.