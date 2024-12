Steinbruch-Leiche bei "Aktenzeichen XY": Rätselhafter Fall nach fast 35 Jahren noch immer ungelöst

Ein Leichenfund aus dem Jahr 1989 im Lahn-Dill-Kreis gibt den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Wer war die Tote? Jetzt wurde der Fall bei "Aktenzeichen XY" vorgestellt.

Was ist mit der Toten geschehen, die im Jahr 1989 nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einem stillgelegten Steinbruch im Lahn-Dill-Kreis von Spaziergängern entdeckt wurde? Bis heute ist die Person nicht identifiziert. Im Rahmen der internationalen Polizei-Kampagne "Identify me" wurde nun auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" versucht, den Fall nach so vielen Jahren zu lösen.

Nach über 30 Jahren soll eine Tote endlich identifiziert werden

Nach mehr als drei Jahrzehnten erhoffte sich die Polizei, dass ein Hinweis aus der Bevölkerung zum Lösen des Falles um eine unbekannte Leiche, die in einem stillgelegten Steinbruch aufgefunden wurde, führt. Spaziergänger hatten die Leiche einer Frau zwischen den Ortschaften Schöffengrund-Oberwetz und Waldsolms-Griedelbach unter Ästen und Abfall entdeckt - zum Teil bereits verwest, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt.

Die Liegezeit des Leichnams sei anhand einer Obduktion auf zwei bis sechs Wochen eingegrenzt worden, sodass die Tote zwischen Dezember 1988 und Januar 1989 in dem Steinbruch abgelegt worden sein dürfte.

Gesichtsrekonstruktion der vor über dreißig Jahren gefundenen, bis heute nicht identifizierten Frauenleiche. © Polizeidirektion Lahn-Dill

Die Tote stammte wahrscheinlich aus Südostasien

Obwohl in sämtliche Richtungen ermittelt wurde, führten alle Ermittlungen bisher ins Leere, wie ZDF berichtet. Nach wie vor werde vermutet, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Südostasien handelte, die in der Bundesrepublik nicht gemeldet und wegen eines wahrscheinlich illegalen Aufenthalts nicht als vermisst gemeldet war.

Selbst ein neues Phantombild ist angefertigt worden. Im Rahmen von "Identify Me" versuchen Polizeien aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland sowie Interpol, unbekannte weibliche Opfer von Tötungsdelikten zu identifizieren - so auch in diesem Fall.

Belohnung von 5.000 Euro ist ausgesetzt

Die Polizei beschreibt die Tote als vermutlich asiatischer Herkunft, etwa 164 Zentimeter groß, von mittelkräftiger Statur und rund zehn Zentimeter langem, schwarz-lockigem Haar. Geboren sein soll die Frau zwischen 1956 und 1966. Die Person müsste also zwischen 22 und 32 Jahren alt gewesen sein, als sie aufgefunden wurde.

Bekleidet war die Frau mit einer blauen Sweatjacke mit Kapuze, einer hellen Jogginghose und darunter mit einer Jeans mit markantem Paisley-Muster. Jeder Hinweis ist relevant. Für die Aufklärung des Falles ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.