Anzeige
Perseiden-Nächte

Sternschnuppen-Schauer erreicht Höhepunkt - wo sich das Hinschauen lohnt

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 04:03 Uhr
  • dpa
In klaren Nächten lassen sich Dutzende Meteore pro Stunde beobachten.
In klaren Nächten lassen sich Dutzende Meteore pro Stunde beobachten.© Daniel Reinhardt/dpa

In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt. Bis zu 60 Meteore pro Stunde sind möglich. Die beste Sicht gibt es vor allem in Süd- und Mitteldeutschland.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Deutsche Wetterdienst erwartet vielerorts gute Sichtbedingungen, nur im Norden ist mit dichterer Bewölkung zu rechnen, während es überall trocken bleibt.

  • Ein fast voller Mond könnte die Beobachtung stören, da er das Himmelslicht überstrahlt.

  • Die Perseiden entstehen durch Staubteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, der nur alle 133 Jahre in die Nähe der Erde kommt.

Ein kosmisches Spektakel über Deutschland: Der Sternschnuppen-Strom der Perseiden erreicht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seinen Höhepunkt. Wie viele Meteore sich mit bloßem Auge erblicken lassen, hängt auch von der Wetterlage ab. Aber der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die meisten Regionen Deutschlands gute Nachrichten.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

In der Mitte und im Süden des Landes soll es in der Nacht von Dienstag (12. August) auf Mittwoch (13. August) nur vereinzelt Wolken geben, sagte eine DWD-Sprecherin. Nördlich der Linie Bremen nach Berlin wird es dichter bewölkt sein. Es soll aber überall trocken bleiben. Die Temperaturen sind ebenfalls vielversprechend: Laut DWD-Prognosen vom Sonntag wird es im Verlauf der Nacht maximal auf 13 und 20 Grad abkühlen.

Es wird allerdings einen weiteren Störfaktor in der Nacht geben: das helle Licht des noch fast vollen Mondes. Laut der Sternwarte im sächsischen Rodewisch steht der Trabant aktuell ungünstig und steigt zusammen mit dem Bereich, von dem die Perseiden aus auf die Erde zukommen, im Laufe der Nacht immer höher.

Anzeige
Anzeige

Der Ursprung der Perseiden ist ein Komet

Die Perseiden haben einen gemeinsamen Ursprung, den Komet 109 P/Swift-Tuttle. Die Erde kreuzt ihn auf ihrer Bahn um die Sonne und trifft dabei auf die von ihm verstreuten Teile. "Jede einzelne Sternschnuppe ist in Wirklichkeit ein Staubteilchen, das in dem Falle mit relativ großen Geschwindigkeiten auf die Erde trifft", erläuterte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg. "Wir reden über so was wie 30, 35 Kilometer pro Sekunde."

Wenn ein Staubteilchen auf die Erdatmosphäre trifft, erzeuge es mit den Luftmolekülen Reibung, sagte die Physikerin. Grob kann das so erklärt werden: Die Luft entlang dieses kleinen Schlauches, durch das das Staubteilchen flitzt, werde aufgeheizt und fange an zu leuchten. "Das ist das, was wir als Sternschnuppe sehen." Bis zu 60 Meteore pro Stunde lassen sich zum Höhepunkt des Perseidenschauers wahrnehmen. Üblicherweise bleibe von den verglühenden Staubteilchen am Ende nichts übrig.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Komet kommt nur alle 133 Jahre wieder

Durch diese Spur von Staubteilchen läuft die Erde jedes Jahr von Ende Juli bis Ende August, 2025 erreicht das Maximum der Perseiden die Erde am Abend des 12. August. 

Der Komet selbst kommt nur alle 133 Jahre auf seiner Umlaufbahn wieder in unsere Region. Der Name Perseiden gehe auf den Eindruck zurück, dass die Sternschnuppen aus dem Sternbild Perseus fallen, erläutert Liefke. Perseus ist ein mythologischer Held aus der griechischen Antike.

Alle Sterngucker, die nun die besondere Nacht verplanen wollen, sollten wissen: Das Sternbild Perseus - und damit der Meteorschauer - sei grundsätzlich in der zweiten Nachthälfte besser zu sehen, erklärt Liefke.

Mehr News
Britain Vance Visit
News

Trump-Vize Vance bestätigt Ende der Ukraine-Finanzierungen

  • 10.08.2025
  • 22:03 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250810-935-761710
News

Netanjahu zu Waffenstopp: Merz beugt sich öffentlichem Druck

  • 10.08.2025
  • 21:31 Uhr
Türkei-Flagge
News

Ein Toter bei Erdbeben in der Westtürkei

  • 10.08.2025
  • 20:19 Uhr
Kanzler Friedrich Merz
News

Merz verteidigt Waffen-Lieferstopp: "Kein Wechsel in Israel-Politik"

  • 10.08.2025
  • 19:35 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250809-935-759858
News

Grimm warnt bei Sozialversicherungen: Werden Leistungen kürzen müssen

  • 10.08.2025
  • 12:50 Uhr
Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew spricht mit Journalisten bei der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. (Archivbild)
News

Klitschko drängt auf diplomatische Lösung in der Ukraine

  • 10.08.2025
  • 12:11 Uhr
Smartphone
News

Fexting-Trend: Paare zoffen sich immer öfter per Smartphone

  • 10.08.2025
  • 07:29 Uhr
Israel Palestinians Gaza
News

Umfrage zeigt: Mehrheit der Deutschen für Anerkennung des Staates Palästina

  • 10.08.2025
  • 07:06 Uhr
Haselnusskerne
News

Preis-Explosion: Darum werden Haselnüsse jetzt teurer

  • 10.08.2025
  • 06:01 Uhr
Lars Klingbeil und Friedrich Merz
News

Insa-Umfrage: Mehrheit mit Regierung und Kanzler unzufrieden

  • 10.08.2025
  • 05:54 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 15:45

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 08:25

  • 04:34 Min
  • Ab 12