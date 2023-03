Streik legt Deutschland lahm - Die Lage im Überblick

Der Warnstreik von EVG und Verdi ist in vollem Gange: Neben dem Bahnverkehr sind nahezu sämtliche Flughäfen sowie Wasserstraßen, Bundesautobahnen und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in sieben Bundesländern betroffen. So ist die Lage aktuell.

Das Wichtigste in Kürze Deutschland steht still: Der Mega-Streik legt fast den gesamten öffentlichen Verkehr lahm.

Millionen Menschen sind von dem Warnstreik von Verdi und EVG betroffen.

SAT.1 berichtet am Montag um 20:15 Uhr in der Sondersendung "Streik Spezial. Deutschland steht still" über den Arbeitskampf.

9:22 Uhr: Größere Staus im Straßenverkehr sind bisher ausgeblieben. Behinderungen über den üblichen Berufsverkehr hinaus wurden von der Polizei nur vereinzelt gemeldet. Teils war von stockendem Verkehr die Rede, aber ohne größere Einschränkungen. Viele Pendler seien wohl im Homeoffice geblieben, hieß es.

8:58 Uhr: Von der Deutschen Bahn hagelt es weiter Kritik an dem Mega-Streik von Verdi und EVG. "An diesem überzogenen, übertriebenen Streik leiden Millionen Fahrgäste, die auf Busse und Bahnen angewiesen sind", sagte ein Bahnsprecher in Berlin. "Nicht jeder kann vom Homeoffice aus arbeiten. "Auch Tausende Unternehmen in der Wirtschaft, die ihre Güter über die Schiene empfingen oder versendeten, seien benachteiligt. "Gewinner des Tages sind die Mineralölkonzerne."

8:23 Uhr: Nur wenige Menschen suchen am Berliner Hauptbahnhof nach Zügen, die Vorwarnungen zeigen offenbar Wirkung. Doch es gibt auch Gestrandete: "Wir haben leider nichts über die Nachrichten mitbekommen, da wir aus Mexiko stammen", so Gaspar Lamelaz, der gemeinsam mit seiner Frau Veronica am Hauptbahnhof wartete. "Eigentlich müssen wir nach Prag und später nach Venedig für unsere Flitterwochen." Es gebe keine ausreichenden Informationen für Alternativen. "Keiner kann uns gerade helfen, wir wissen gerade gar nicht, was wir tun müssen."

8:17 Uhr: In Berlin und Brandenburg sind Region- und S-Bahn-Verkehr eingestellt. "Seit Betriebsbeginn fahren im Regionalverkehr auch in Berlin und Brandenburg keine Züge mehr", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Es hänge vom Streikverlauf ab, ob am Nachmittag möglicherweise einzelne Linien wieder aufgenommen werden können. "Dann ist Schichtwechsel, und es kommt darauf an, ob die Kollegen den Betrieb wieder aufnehmen." Überwiegend nicht betroffen ist der Nahverkehr mit Bussen und Bahnen in kommunaler Regie in Brandenburg. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe mit U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen werden nicht bestreikt. Zwar ist der Flughafen BER nicht direkt vom Warnstreik betroffen, doch wurden aufgrund des Arbeitskampfes an fast allen anderen deutschen Flughäfen sämtliche innerdeutsche Flüge gestrichen. Es könne zu erheblichen Einschränkungen bei der An- und Abreise kommen, so der Flughafen auf seiner Website.

8:05 Uhr: Im Nordosten Deutschlands hat der Streik außer im Bahnverkehr kaum Auswirkungen. In Mecklenburg-Vorpommern habe er nach Polizeiangaben zu keinem höheren Verkehrsaufkommen auf den Straßen geführt.

8:00 Uhr: Stephanie Pfeifer, Verdi-Geschäftsführerin in Düsseldorf, hat mit unbefristeten Streiks gedroht, sollte es bei der am Montag beginnenden dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst keinen Durchbruch geben. "Die Arbeitgeber müssen sich gewaltig bewegen, sonst gehen wir in die Urabstimmung." Der Warnstreik laufe in ihrem Bezirk "grandios", doch sei es "nur ein Tag". Ein unbefristeter Streik brächte eine "ganz andere Dimension".

7:41 Uhr: Am Hamburger Airport ist der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Alle für Montag geplanten 147 Abflüge mussten aufgrund des ausfallenden Personals gestrichen werden oder ohne Passagiere fliegen, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Von 152 geplanten Landungen seien am Montagmorgen bereits 88 abgesagt worden. Allein in Hamburg sind mindestens 35.000 Passagiere von dem Warnstreik betroffen. "Die Lage in den Terminals ist heute Morgen erwartungsgemäß ruhig, die Abflugterminals sind wie leergefegt", sagte Katja Bromm vom Hamburger Airport. Dafür werde mit einer umso stärkeren Auslastung am Dienstag (28. März) gerechnet.

"Es fährt gerade nichts"

6:19 Uhr: In Nordrhein-Westfalen liegt sowohl der Fern- als auch der Regional- und S-Bahnverkehr lahm. "Es fährt gerade nichts auf der Schiene", sagte ein Sprecher der Bahn für NRW. Das betreffe nicht nur die Regionalverbindungen von DB-Regio, sondern auch die Linien der Bahnkonkurrenten. Ob es am Nachmittag wieder einzelne Verbindungen geben werde, müsse man abwarten, sagte der Sprecher. Schienenersatzverkehr mit Bussen sei allein wegen des Umfangs und fehlenden Personals nicht möglich.

4:54 Uhr: Der Warnstreik hat zum kompletten Stillstand auf den Schienen in Rheinland-Pfalz geführt: "Es steht alles seit 0:00 Uhr", sagte der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Mainz, Lars Kreer. 28 Stellwerke würden bestreikt, so die Aussage. "Es hoffen alle, dass der Streik den nötigen Druck entfaltet", sagte Kreer. Auch im Saarland stehe der Zugverkehr komplett, da Stellwerke bestreikt würden.

0:41 Uhr: Um Mitternacht hat der Streik bundesweit begonnen. Am Münchner Flughafen herrschte bereits am Sonntag (26. März) Stillstand.

