Strenges Alkoholverbot am Gardasee: Italien verstärkt Verbote

Um gegen den Massentourismus und dessen Begleiterscheinungen anzukämpfen, gilt in Limone sul Garda nun ein Alkoholverbot im Sommer. Das müssen Reisende beachten.

Anzeige

Immer mehr Gegenden in Italien kämpfen mit strengen Regeln und hohen Geldbußen für Verstöße gegen den Massentourismus und dessen möglichen Begleiterscheinungen an. So nun auch in der beliebten Urlaubsregion Gardasee.

Anzeige

Anzeige

Im Gebiet Limone sul Garda gilt für die gesamten Sommermonate, sprich bis zum 01. November, ein weitreichendes Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Auf allen Plätzen, Straßen, an Stränden und in Parks gilt dieses Verbot bereits seit dem 19. April.

Alkoholverbot in beliebtem Gardasee-Ort

Bürgermeister Franceschino Risatti begründete die neue Regelung damit, dass es durch die zunehmende Zahl an Besucher:innen "zu einer spürbaren Belastung des öffentlichen Raumes" in den Sommermonaten gekommen sei.

Anzeige

Anzeige

Die neue Verordnung diene dazu, auf die "wiederkehrenden Probleme" zu reagieren. Diese sind vor allem durch Alkoholkonsum entstandene Lärmbelästigung, liegen gebliebene Flaschen und Dosen sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Ruhe.

Kein Alkohol im öffentlichen Raum

Betroffen ist zunächst nur das Gebiet der Gemeinde am Gardasee. Grundsätzlich ist damit der Besitz und Konsum jeglicher alkoholischer Getränke auf öffentlich zugänglichen Bereichen verboten. Außerdem dürfen keine alkoholischen Getränke zum Mitnehmen verkauft werden, es sei denn dies geschieht in geschlossenen Behältern und diese werden nach Hause oder zur Unterkunft transportiert.

Anzeige

Anzeige

Strafen von bis zu 500 Euro drohen

Wer sich nicht daran hält, muss mit Bußgeldern zwischen 25 und 500 Euro rechnen. Das Alkoholverbot reiht sich in der beliebten Urlaubsregion in eine Reihe von Verboten und Strafen ein. Erst im vergangenen Jahr hatte die als Blitzer-Hochburg bekannte Region empfindliche Strafen für Verstöße im Straßenverkehr verkündet.