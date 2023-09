Studie: Hälfte der Deutschen befürchtet massiven Absturz der eigenen Wirtschaft

Deutschland stürze ab – zumindest in der Wirtschaft. Dies glauben rund 50 Prozent der Deutschen, wie eine Allensbach-Studie herausfand. Demnach gehöre Deutschland in zehn bis 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Im Jahr 2022 glaubten dies lediglich 30 Prozent der Deutschen.

In einer am Donnerstag (31. August) durch den geschäftsführenden Vorstand der Unionsfraktion veröffentlichten Studie, die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenen wurde, heißt es im Umkehrschluss, dass "nur noch 31 Prozent von einer führenden Rolle des Landes überzeugt" seien, schreibt der "Spiegel". Im Jahr 2022 waren es immerhin noch 48 Prozent.

Zudem habe sich nicht nur die Stimmung in der Bevölkerung, sondern auch in der Wirtschaft zum Negativen gewendet - so die Studie.

Schwindendes Vertrauen in Politik und Parteien

Auch die Kompetenzwerte der Parteien sollen laut Studie leiden. Vertrauen, dass diese Parteien den Standort stärken, hatten in die

Hinzu kommt, dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr nicht erneut gewachsen ist und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni stagnierte (vergleichsweise zum ersten Quartal), schreibt der "Spiegel" unter Angaben auf das Statistische Bundesamt.