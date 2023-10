Sturmflut an Ostseeküste steigt - Höchststand am Abend erwartet

Deutschlands Ostseeküste bereitet sich auf eine schwere Sturmflut vor +++ Fährverkehr auf Nord- und Ostsee stark beeinträchtigt +++ Höchststände in der Nacht zu Samstag erwartet +++ Alle Entwicklungen im Newsticker +++

Das Wichtigste in Kürze An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins steigt das Wasser.

Die Höchststände werden in der Nacht von Freitag zu Samstag erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor orkanartigen Böen.

Der deutsch-dänische Fährverkehr wurde gestoppt, Auswirkungen auch auf Nordseefähren.

Bereits 30.000 Sandsäcke wurden an betroffene Gemeinden verteilt.

+++ 20. Oktober, 16:35 Uhr: Am Freitagabend dürfte die Sturmflut an der Ostseeküste ihren Scheitelpunkt weitgehend erreichen und von Mitternacht bis zum Samstagmorgen wieder abflauen.

Zwischen 17 und 18 Uhr werde der höchste Stand von etwa 1,40 Meter in Wismar erreicht und bis Mitternacht auf dem Niveau bleiben, zwischen 7 und 8 Uhr sollte er wieder unter ein Meter zum normalen Wasserstand fallen, teilte der Wasserstandsvorhersagedienst Ostsee am Freitag in Rostock mit. Allerdings seien dies Modellrechnungen, die sich zeitlich etwas ändern könnten, hieß es.

In Flensburg soll der höchste Stand von etwa 1,90 Meter zwischen 17 und 18Uhr erreicht werden, dann ab Mitternacht bis Samstagvormittag auf unter einen Meter fallen. Ähnlich lautet das Modell für Travemünde, wo der "Peak" ebenfalls gegen 18 Uhr bei etwa 1,50 Meter liegen soll und dann von Mitternacht an sukzessive bis etwa 8 Uhr am Samstag auf unter einen Meter, dem mittleren Wasserstand, fallen soll.

In Wismar sind bereits zahlreiche Sandsäcke zum Schutz gegen die Fluten gestapelt. © AP

Zehn Menschen aus Hausbooten gerettet

+++ 20. Oktober, 14:55 Uhr: Bei durch den Sturm verursachten Überflutungen sind am Freitagmorgen zehn Menschen und ein Hund durch die Seenotrettung von mehreren Hausbooten gerettet worden. Der Vermieter der Hausboote hatte zuvor auf die Notlage aufmerksam gemacht. Die Stege zu den Booten waren überflutet, daher konnten sich die Bewohner:innen nicht mehr selbständig über den Landweg in Sicherheit bringen. Die Evakuierung habe rund 30 Minuten gedauert. Einige Bewohner:innen waren sich der Notlage nicht bewusst und mussten von den Seenotrettern durch Klopfen und Signalhorn geweckt werden.

30.000 Sandsäcke verteilt

+++ 20. Oktober, 13:01 Uhr: Mit Blick auf die erwartete schwere Sturmflut an der Ostsee wurden im Kreis Schleswig-Flensburg Tausende Sandsäcke vorbereitet und verteilt. Rund 30.000 Säcke wurden an betroffene Ämter und Gemeinden gegeben, weitere 40.000 stünden bei Bedarf zu Verteilung bereit. Zudem habe der Kreis ein Lagezentrum in der Kreisverwaltung gebildet, als Ansprechstelle für alle freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet.

Sandsäcke werden in Schlewsig-Holstein verteilt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Marathon abgesagt

+++ 20. Oktober, 12:21 Uhr: In Stralsund ist wegen des Sturmtiefs der Marathon-Wettbewerb beim Sparkassen Rügenbrücken-Marathon am Samstag (21. Oktober) abgesagt worden. Schon jetzt sei die Marathon-Strecke nicht belaufbar, so die Veranstalter auf Facebook. Stattdessen könnten die 137 Teilnehmer:innen aber auf den Halbmarathon oder eine andere Strecke umsteigen.

Deutsch-dänischer Fährverkehr gestoppt

+++ 20. Oktober, 11:17 Uhr: Wie die Reederei Scandlines mitteilte, musste wegen extrem starker Ostwinde der Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend eingestellt werden.

In Rostock, wo schon am Donnerstagabend keine Fähren mehr ablegten, wurden für Freitag alle neun Abfahrten gestrichen und auch für Samstag die erste Abfahrt um 0:45 Uhr abgesagt. Auch in der Gegenrichtung würden somit keine Schiffe verkehren. Der reguläre Fahrplan werde voraussichtlich Samstagfrüh wieder aufgenommen, hieß es.

Auf der auch für den Güterverkehr wichtigen Strecke Puttgarden-Rødby fuhren wegen des Sturms ebenfalls keine Fähren mehr. Dort soll der reguläre Betrieb voraussichtlich am Samstag ab 3:15 Uhr wieder starten.

In der Kieler und Lübecker Bucht wird nach der Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine schwere Sturmflut erwartet. I © Axel Heimken/dpa

Nordseefähren beeinträchtigt

+++ 20. Oktober, 10:45 Uhr: Wegen des Sturmtiefs kommt es an der Nordsee zu Niedrigwasser, zahlreiche Fähren fallen aus diesem Grund aus. Aufgrund der Wetterlage seien mehrere Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll nicht gefahren, teilte die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihrer Internetseite mit. "Wir probieren ganz viel möglich zu machen, aber wenn uns das Wasser wegläuft, können auch wir nicht mehr viel machen", sagte Betriebsleiter Nick Obert dazu der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Das ist momentan extrem hier mit dem Wind und dem Wetter. Das hat man nicht oft." Die meisten Leute im Betrieb könnten sich nicht daran erinnern, dass die Wasser- und Wetterbedingungen schon einmal so extrem gewesen seien.

Auch die neue Pellwormer Dampfschifffahrts GmbH kündigte Änderungen des Fahrplans an. So sollten zwischen Nordstrand und Pellworm am Freitag- und Samstagvormittag mehrere Fähren ausfallen.

Für die Nordseeküste erwartete das Bundesamt extrem niedrige Wasserstände, weil der starke Ostwind das Wasser von der Küste wegdrückt. In Cuxhaven sollen die Wasserstände am Freitag mehr als 1,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser liegen. In Hamburg werde der Wasserstand voraussichtlich sogar zwei Meter unter das mittlere Niedrigwasser fallen.

Während an der Ostsee eine schwere Sturmflut erwartet wird, kämpft die Schifffahrt an der Nordsee mit Niedrigwasser. © Bodo Marks/dpa

Erste Straßen überschwemmt

+++ 20. Oktober, 10:08 Uhr: Die Sturmflut an der Ostsee kommt näher - und soll am Freitagabend (20. Oktober) ihren Höhepunkt erreichen. An der Küste sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. "Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür", sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Die Warnung gilt von Freitag 12:00 Uhr bis Samstag 2:00 Uhr, wie der DWD auf seiner amtlichen Warnkarte im Internet mitteilt.

In Kiel waren bereits am Donnerstagnachmittag in Schiksee mehrere Strandkörbe ins Wasser gezogen worden. "Da ist das Wasser schon ungewöhnlich hoch. Etwa 150 Strandkörbe sind dort geborgen worden", sagte eine Polizeisprecherin. Die Wasserschutzpolizei mahnte Freizeitskipper, ihre Boote zu sichern. Wegen Sturms und Hochwassers hätten sich in Stahlbrode am Strelasund bereits am Donnerstag mehrere Sportboote von ihrem Liegeplatz gelöst und seien dabei zum Teil erheblich beschädigt worden.

Städte in Alarmbereitschaft

Im Hafengebiet von Stralsund wurden Hochwasserwarnschilder in Gefährdungsgebieten aufgestellt. In Greifswald wurde nach Angaben der dortigen Feuerwehr das Mittelsegment des Sperrwerks geschlossen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bat die Bürger:innen um erhöhte Wachsamkeit. Auch die Stadt Wismar warnte Anwohner:innen im Hafengebiet. Bei Hochwasserlagen werden dort meist Kreuzungen und Straßen überflutet. Uferbereiche in der Nähe des Stadthafens wurden bereits mit Sandsäcken verstärkt.

Die Straße vor den Cafés und Geschäften am Tiessenkai im Kieler Stadtteil Holtenau ist vollständig von der Ostsee überflutet. © Axel Heimken/dpa

An der gesamten schleswig-holsteinischen Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock. Hotspot werde die Flensburger Förde sein. Dort könnte das Wasser auf zwei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Weiter südlich und östlich werden die Wasserstände niedriger liegen, sagte die Sprecherin. In Mecklenburg-Vorpommern werde die Flut allenfalls nahe der Lübecker Bucht das Niveau einer schweren Sturmflut erreichen.

Küstenschutz-Minister warnen

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), der auch für den Küstenschutz zuständig ist, rief die Küstenanwohner:innen zur Vorsicht auf. "Ich appelliere auch an alle an der Ostseeküste lebenden Menschen, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen", erklärte Goldschmidt. Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte die Sturmflut deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse 2017 und 2019. Strandwälle wie an der Schleimündung könnten überflutet werden. Auch sei mit Strandausräumungen und Steiluferabbrüchen zu rechnen.

Der in Mecklenburg-Vorpommern für den Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD) warnte Strandnutzer und Spaziergänger angesichts der stürmischen See davor, Gefahren zu unterschätzen. "Besonders an der Außenküste gibt es viele aktive Steilküstenabschnitte. Es besteht immer die Gefahr von Kliffabbrüchen und Hangrutschungen", erklärte Backhaus. Diese Gefahr erhöhe sich durch Sturmfluten stark, da es zur Unterspülung kommen könne. Nach den Worten von Backhaus beobachten die zuständigen Behörden im Land die Wasserstandentwicklung kontinuierlich. Es sei davon auszugehen, dass im Verlaufe des Freitags die Alarmstufe I ausgerufen werde.

Dänemark fordert Anwohner auf, Küste zu verlassen

Eine sehr viel deutlichere Warnung gab die dänische Polizei heraus. Sie forderte Anwohner:innen und Urlaubende im Süden und im Osten Dänemarks auf, spätestens am Freitagmorgen das Küstengebiet zu verlassen. Betroffen sind demnach auch die bei deutschen Urlauber:innen beliebten Sommerhaus-Gegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa (Apenrade) und Flensburg. Wegen der Sturmflutwarnung fallen auf der Fährlinie zwischen Rostock und dem dänischen Hafen Gedser auf Falster am Freitag zahlreiche Abfahrten aus.

Das Dänische Meteorologische Institut (DMI) warnte vor Überschwemmungen in den betroffenen Küstenabschnitten von Freitagmorgen bis Samstagmittag. Der Wasserstand könne bis zu 2,4 Meter über den Normalwert steigen.