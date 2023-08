Sturmtief "Zacharias" kommt mit heftigen Sturmböen an Ost- und Nordsee

An der Ostseeküste wird ein ganz besonderer Gast erwartet: Zacharias. Dabei handelt es sich um ein Sturmtief mit teils heftigen Sturmböen. Mit im Gepäck hat er viel Regen, der für lokale Überflutungen sorgen kann.

Anzeige

"Zacharias" ist kein Gast, den man gerne zu Besuch hat. Erneut erwartet Deutschland rund um Ost- und Nordsee ein Sturmtief mit Böen mit bis zu 11 Stärken. Laut NDR sollen schon erste Sturmböen auf Hiddensee und Rügen zu spüren sein - Segler werden dringend gebeten, in den Häfen zu bleiben.

Im Video: Wacken 2023 - Millionen-Verlust für Veranstalter wegen Unwetter und Schlamm

Sturmtief für diese Jahreszeit außerordentlich stark

Derzeit zieht "Zacharias" von Polen nordwestwärts Richtung Schweden. Aber das Sturmtief schickt bereits seine Vorboten nach Hiddensee und Rügen. Windböen bis zu einer Stärke 10 sind dort bereits zu spüren. NDR-Wetterexperte Thomas Globig warnt vor "Zacharias" als ein Sturmtief, das für diese Jahreszeit außerordentlich stark sein soll. Im Seegebiet vor Rügen bis zur Pommerschen Bucht werden Sturmböen von Stärken 10 bis 11 erwartet und stellen für Segler eine besondere Gefahr dar. Boote sollen am besten in den Häfen bleiben, bis sich das Wetter wieder beruhigt. Auch Sommerurlauber und Küstenbewohner an der niedersächsischen Nordsee müssen sich auf ein ungewöhnliches Sturmtief einstellen, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Das könnte noch ein bisschen dauern. Gewarnt werde auch vor heftigen Niederschlägen: "Es kann stellenweise mal kräftiger regnen - mit der Gefahr von lokalen Überflutungen", so Stefan Kreibohm, bekannt als Wettermann von Hiddensee. Der Deutsche Wetterdienst erwartet gerade an den Küsten schwere Sturmböen - auch ein Grund, warum der Fährdienst von und nach Helgoland am 7. August eingestellt wurde, wie NDR berichtet. Selbst die Deutsche Bahn rechne mit außergewöhnlichen Beeinträchtigungen.

Die Wetteraussichten stimmen zumindest etwas optimistisch - es werde nach "Zacharias" nicht wieder brüllend heiß - aber die Sonne zeigt sich Richtung Wochenende deutlich mehr und die Temperaturen sind dann wieder am Klettern, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).