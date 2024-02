Super Bowl 2024: Die wichtigsten Infos im Überblick

Der Super Bowl ist das jährliche Finale der National Football League (NFL) in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gilt als das größte Einzelsportereignis in den USA und als eines der meistgesehenen TV-Ereignisse weltweit. Wir sammeln die wichtigsten Fakten zum Mega-Event 2024.

Anzeige

Wann findet der Super Bowl 2024 statt?

Am 11. Februar 2024 findet die 58. Auflage des Super Bowl statt. Der Kickoff ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

Anzeige

Anzeige

In welchem Stadion wird der Super Bowl 2024 ausgetragen?

2024 wird der Super Bowl im Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada ausgetragen. Das Stadion dient als Heimspielstätte für die Las Vegas Raiders. Mit einer Kapazität von bis zu 72.000 Plätzen bietet die Arena Platz für eine große Anzahl von Fans.

Wie lange dauert das NFL-Finale?

Die Gesamtdauer eines Super Bowl-Events, einschließlich Spielzeit, Werbepausen und Halbzeitshow, kann zwischen 3,5 bis ca. 4 Stunden dauern.

Anzeige

Super Bowl 2024: Welche Teams gelten als Favoriten für den Titel?

Die Kansas City Chiefs stehen laut Buchmachern an vorderster Stelle als Anwärter auf den Titel. Vor Saisonbeginn wurden ebenfalls den Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles und den Cincinnati Bengals gute Erfolgsaussichten zugeschrieben.

Welches Team hat beim Super Bowl 2024 Heimrecht?

Das Heimrecht wechselt jährlich zwischen den Champions der jeweiligen Conferences. Da der NFC-Sieger, die Philadelphia Eagles, beim Super Bowl 57 das Heimrecht hatte, wird beim 58. Super Bowl der AFC-Champion das Heimrecht bekommen und somit auch das Vorrecht haben, zuerst die Trikotfarbe auszuwählen.

Im Video: Irre Schlussphase - Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl 2023

Anzeige

Welches Team gewann den Super Bowl am häufigsten?

Die Pittsburgh Steelers als auch die New England Patriots haben jeweils sechs Super Bowls erfolgreich bestritten. Dennoch bleiben die Green Bay Packers die Rekordhalter der NFL, obwohl neun ihrer 13 Titel vor der Ära des Super Bowls gewonnen wurden.

Welcher Spieler hat die meisten Siege im NFL-Finale errungen?

Quarterback Tom Brady hat am häufigsten im NFL-Finale, dem Super Bowl, gewonnen. Mit insgesamt sieben Titeln gilt er als erfolgreichster NFL-Spieler der Geschichte. Nach der NFL-Saison 2022 verkündigte der Sportler allerdings seinen Rücktritt.

Anzeige

Wer tritt in der Halftime-Show 2024 auf?

Usher wird am 11. Februar 2024 beim Super Bowl in Las Vegas auftreten. Für den 44-jährigen Sänger ist es der erste Solo-Auftritt beim NFL-Finale.

Im Februar 2023 sorgte RnB-Star Rihanna für eine mitreißende Performance und begeisterte das Publikum. Allerdings sah sie sich danach Vorwürfen ausgesetzt, nicht live gesungen zu haben.

Welche Stars treten vor dem Spiel auf?

Die Country-Sängerin Reba McEntire und der Musiker Post Malone werden im Vorfeld des Super Bowl auftreten. McEntire wird die amerikanische Nationalhymne singen, Post Malone das Lied «America the Beautiful". Zudem wird die Soul-Sängerin Andra Day das Lied "Lift Every Voice and Sing" performen.

Wie viel ist die Vince Lombardy Trophy wert?

Der Wert der Vince Lombardi Trophy, die dem siegreichen Team während der Siegerehrung überreicht wird, wird auf etwa 25.000 Dollar geschätzt. Der Pokal wiegt 3,5 Kilogramm und ist 55 Zentimeter hoch. Er wurde aus Sterlingsilber hergestellt.

Wie viel kostet ein Ticket für das NFL-Endspiel?

Die NFL stellt eine Lotterie für die preisgünstigsten Tickets zur Verfügung, die voraussichtlich zwischen 700 und 1.200 Euro kosten werden. Hingegen verlangen Zweitanbieter bereits mehrere Tausend Euro für eine Eintrittskarte.