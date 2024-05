"Habe mich angesprochen gefühlt": Das sagen Deutsche über die Sylt-Parolen

24.05.2024 • 14:38 Uhr

Grünen-Chefin zu Sylt-Video: "Was ist das für ein absurder Wahnsinn?"

Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang hat schockiert auf das Video aus Sylt reagiert. "Wenn ich so was sehe, dann wird mir einfach nur schlecht. Dann kann ich das kaum ertragen", sagte Lang am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Karlsruhe. "Was ist das für eine Wohlstandsverwahrlosung? Was ist das für ein absurder Wahnsinn?"