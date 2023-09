Rätselhafter Fund auf Sylt: Was ist dieser weiße Haufen?

Ein Haufen weißer Gebilde in der Nähe eines Golfplatzes - und das auf der beliebten Urlaubsinsel Sylt: Der Fund eines Spaziergängers brachte viele ins Grübeln. Jetzt steht fest: Es handelt sich eindeutig um einen Glücksfund.

Das Wichtigste in Kürze Auf der beliebten Touristeninsel Sylt hat ein Spaziergänger einen rätselhaften Fund gemacht.

In einer Facebook-Gruppe löste er damit eine rege Diskussion an.

Das Geheimnis um den weißen Haufen konnte inzwischen entlüftet werden - der Fund erweist sich als äußerst wertvoll.

Die Insel Sylt gilt als eine der beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauber. Vor allem für Spaziergänge in der Natur eignet sich die idyllische Landschaft der Insel sehr gut. Für einen Sylter mündete der Spaziergang in der Nähe eines Golfplatzes aber in einem Rätsel: Er stieß auf einen Haufen weißer, länglicher Gebilde. Das Foto dazu postete er in der Facebook-Gruppe "Sylt" - und entfachte damit eine rege Diskussion. In den Kommentaren stellten viele Fragen wie "Was ist das denn?" oder etwa "Was soll das sein?".

Andere Mitglieder der Gruppe enthüllten das Geheimnis rasch und gaben detaillierte Informationen zu dem Fund. Bei dem weißen Haufen handelte es sich demnach um Sepiaschalen - also kalkhaltige Rückenknochen von Tintenfischen.

Wie konnten aber diese Gebilde in die Nähe eines Golfplatzes gelangen? Sepiaschalen gelangen als angeschwemmtes Treibgut oft an den Strand, wie die "Kreiszeitung" berichtet. "Die hat sich mit Sicherheit jemand weggelegt, um sie letztendlich zu vermarkten", vermutet eine Facebook-Userin.

Der Fund des Spaziergängers auf Sylt erweist sich zudem als sehr wertvoll. Bei Ebay koste ein Kilogramm Sepiaschalen "um die 100 Euro", informierte ein Gruppenmitglied. Viele User teilten mit, dass sie Sepiaschalen für ihre Haustiere bräuchten. "Davon träumen meine 14 Schildkröten!", so eine Userin. "In den Vogelkäfig hängen; die Tiere freuen sich", kommentierte ein weiteres Facebook-Mitglied. Eine weitere Userin tat ihr Interesse an dem Glücksfund des Spaziergängers kund: "Wenn die mir jemand per Post schicken würde, wäre genial. Zahle auch Versand."